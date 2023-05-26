Общество 26.05.2023 в 15:25

Медведи пугают жителей района в Бурятии

Сельчане все чаще замечают животных возле населенных пунктов
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Текст: Константин Воронов
Медведи пугают жителей района в Бурятии
В Кабанском районе Бурятии участились случаи выхода медведей к людям. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», только на этой неделе зарегистрировано четыре таких случая.

В частности, медведь был замечен на ул. Садовая и в районе моста в селе Заречье. Медведицу с медвежонком видели на трассе в 3 км от села Сухая в районе турбазы «Байкальские волны». Кроме того, в местности Новая земля возле села Сухая произошло нападение медведя на корову.

«По каждому факту выходов медведей надзорными ведомствами приняты незамедлительные меры. На места выехали специалисты ООО «Новый Промой» и сотрудники ОМВД района. Они проведут проверку, в случае возникновения опасности будет проведён отстрел согласно лицензии», - сообщает вайбер-чат со ссылкой на Единую диспетчерскую службу района.

В связи с этим местных жителей просят быть внимательными при выходе в лес, а в случае выхода диких животных в населённые пункты немедленно сообщать в полицию.

Отметим, медведей замечают и в других районах Бурятии. Так на днях жителям Баунтовского района на трассе повстречался медвежонок.

Напомним, в начале мая в Прибайкальском районе Бурятии был зафиксирован случай нападения медведя на человека. Происшествие случилось на лесной деляне в 5 км от села Покровка. Пострадавшего от атаки животного мужчину госпитализировали.

Фото: pixabay.com
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