Общество 26.05.2023 в 15:54

Владимир Павлов поздравил Мать-героиню из Бурятии

Председатель Хурала направил Людмиле Бадмаевой поздравительную телеграмму
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Текст: Константин Воронов
Владимир Павлов поздравил Мать-героиню из Бурятии
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов направил поздравительную телеграмму Людмиле Бадмаевой. Напомним, 23 мая жительнице Закаменского района Людмиле Бадмаевой в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил почётное звание «Мать-героиня».

«От имени Народного Хурала поздравляю Вас с вручением ордена «Мать-героиня», высшей государственной награды Российской Федерации. За большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей Вам присвоено это высокое звание», - говорится в телеграмме.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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