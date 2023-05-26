Владимир Павлов поздравил Мать-героиню из Бурятии

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов направил поздравительную телеграмму Людмиле Бадмаевой. Напомним, 23 мая жительнице Закаменского района Людмиле Бадмаевой в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил почётное звание «Мать-героиня».«От имени Народного Хурала поздравляю Вас с вручением ордена «Мать-героиня», высшей государственной награды Российской Федерации. За большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей Вам присвоено это высокое звание», - говорится в телеграмме.Фото: пресс-служба правительства Бурятии