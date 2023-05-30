Председатель Хурала поздравил жителей с Днем Бурятии

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю всех со знаменательной исторической датой – 100-летием со дня образования Республики Бурятия.Наша «таежная, озерная, степная» празднует свой 100-летний юбилей. 30 мая 1923 года вышло постановление Президиума ВЦИК об объединении нескольких бурят-монгольских автономных областей Сибири в одну Бурят-Монгольскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Созданная автономия закрепила права народов, проживающих на ее территории, на самоопределение, создала и предопределила широкие возможности для их экономического, культурного и политического развития. Бурятия славится яркими страницами своей истории, уникальным этническим и религиозным многообразием, богатейшим духовным наследием.Испокон веков в Бурятии в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания проживают представители разных народов и культур, которые бережно хранят самобытные традиции и культуру своих предков. Именно люди являются главным богатством нашей республики. Созидательным трудом разных поколений осваивались огромные территории, строились города и поселки, возводились объекты инфраструктуры, закладывался промышленный потенциал региона. Без добросовестного труда всех жителей не было бы сегодняшней Бурятии с ее успехами и достижениями. Наш общий долг – своим трудом способствовать процветанию нашей малой родины.100 лет – важная дата, которая знаменует новый этап развития нашей республики. Сегодня Бурятия обладает богатыми природными ресурсами, масштабным производственным, интеллектуальным и инвестиционным потенциалом, успешно решает поставленные перед ней задачи, вносит существенный вклад в укрепление отечественной экономики, образования и культуры, уверенно смотрит в будущее.Дорогие земляки! Желаю благополучия, процветания, уверенности в завтрашнем дне, успехов в достижении намеченных целей. С праздником вас, земляки! С Днем рождения, родная Бурятия!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов