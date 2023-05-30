Общество 30.05.2023 в 09:00

Председатель Хурала поздравил жителей с Днем Бурятии

Дорогие земляки!
A- A+
Председатель Хурала поздравил жителей с Днем Бурятии
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю всех со знаменательной исторической датой – 100-летием со дня образования Республики Бурятия.

Наша «таежная, озерная, степная» празднует свой 100-летний юбилей. 30 мая 1923 года вышло постановление Президиума ВЦИК об объединении нескольких бурят-монгольских автономных областей Сибири в одну Бурят-Монгольскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Созданная автономия закрепила права народов, проживающих на ее территории, на самоопределение, создала и предопределила широкие возможности для их экономического, культурного и политического развития. Бурятия славится яркими страницами своей истории, уникальным этническим и религиозным многообразием, богатейшим духовным наследием.

Испокон веков в Бурятии в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания проживают представители разных народов и культур, которые бережно хранят самобытные традиции и культуру своих предков. Именно люди являются главным богатством нашей республики. Созидательным трудом разных поколений осваивались огромные территории, строились города и поселки, возводились объекты инфраструктуры, закладывался промышленный потенциал региона. Без добросовестного труда всех жителей не было бы сегодняшней Бурятии с ее успехами и достижениями. Наш общий долг – своим трудом способствовать процветанию нашей малой родины.

100 лет – важная дата, которая знаменует новый этап развития нашей республики. Сегодня Бурятия обладает богатыми природными ресурсами, масштабным производственным, интеллектуальным и инвестиционным потенциалом, успешно решает поставленные перед ней задачи, вносит существенный вклад в укрепление отечественной экономики, образования и культуры, уверенно смотрит в будущее.

Дорогие земляки! Желаю благополучия, процветания, уверенности в завтрашнем дне, успехов в достижении намеченных целей. С праздником вас, земляки! С Днем рождения, родная Бурятия!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
Теги
павлов

Все новости

Житель Бурятии получил суровый приговор за избиение матери и убийство
30.05.2023 в 09:41
Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Бурятии
30.05.2023 в 09:23
Председатель Хурала поздравил жителей с Днем Бурятии
30.05.2023 в 09:00
Приложение «Госуслуги Авто»
30.05.2023 в 09:00
В Улан-Удэ готовится к открытию пансионат для пожилых людей «Нарата»
29.05.2023 в 20:49
В Улан-Удэ перед судом предстанет убийца продавца сельского магазина
29.05.2023 в 19:47
В Улан-Удэ за месяц заделали ямы на 94 участках дорог
29.05.2023 в 17:34
В Тарбагатайском районе Бурятии открылась школа «Багульник»
29.05.2023 в 17:30
Владимир Павлов Доодо Саянтын һургуулиин һалбариин нээлгын баярта хабаадаба
29.05.2023 в 17:09
В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за недогрев воды
29.05.2023 в 17:03
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Бурятии
Дорогие земляки!
30.05.2023 в 09:23
Приложение «Госуслуги Авто»
Чем полезно?
30.05.2023 в 09:00
В Улан-Удэ готовится к открытию пансионат для пожилых людей «Нарата»
Он самый крупный в ДФО, рассчитан на 150 мест и оснащен всем необходимым

29.05.2023 в 20:49
В Улан-Удэ перед судом предстанет убийца продавца сельского магазина
Он также обвиняется в хищении чужого имущества и незаконном приобретении наркотических средств
29.05.2023 в 19:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru