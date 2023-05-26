В Улан-Удэ детская «Ночь в театре» пройдет в ГРДТ

Актрисы Русского драматического театра: заслуженные артистки Бурятии Алена Байбородина и Лиана Щетилина, а также Анастасия Турушева два года назад открыли детскую театральную студию «GRDT.School» для детей и подростков.В течение учебного года ребята занимались в студии, обучались актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи. И вот 27 мая отчетный спектакль «Детская «Ночь в театре» покажут школьники, занимавшиеся в студии. (0+), сообщили в пресс-службе ГРДТ.Основной упор на занятиях делается на раскрытие творческого потенциала ребят, на то, чтобы дать им возможность раскрепоститься, не бояться сцены и публичных выступлений, поверить в себя и свои силы.«За это время, что мы занимаемся, дети очень сдружились. Они занимались актерскими тренингами, научились управлять своим телом, голосом, научились не бояться выступать среди незнакомых людей и, конечно, подарили нам много энергии», – говорит Лиана Щетилина.При участии министерства культуры Бурятии актрисы подавали заявку на грант министерства социальной защиты для организации занятий для ребят и собираются продолжить работу и в следующем сезоне.Фото: ГРДТ