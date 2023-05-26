К чему приводит лето

Традиционный профилактический месячник по предупреждению заболеваний, передающихся половым путём и злокачественных новообразований кожи, подходит к концу. Журналисты «Номер один» посетили Республиканский кожно-венерологический диспансер и обсудили "летние" проблемы с главным врачом Николаем Ермолаевым.

Подобную профилактическую работу врачи постоянно проводят накануне именно летнего сезона. Так как пора отпусков скрывает за собой риск появления одних из самых опасных и распространенных заболеваний.

Злокачественные новообразования кожи

Ежегодно в Бурятии регистрируется более 3,5 тысяч новых случаев рака. В данный момент среди всех видов злокачественных образований и онкологических заболеваний рак кожи занимает 3 место. Только за 2022 год в республике было выявлено 342 случая.

Рак кожи часто не вызывает неприятных симптомов и нередко остается попросту незамеченным. Заболевание может развиваться от месяца до нескольких лет, если это - базалиома или плоскоклеточный рак. Однако существует куда более страшный вид опухоли - меланома. Её ещё называют «Чёрная королева онкологии». Она способна прогрессировать в кротчайшие сроки, от нескольких недель до одного месяца. Меланома быстро даёт метастазы из-за чего процент выживаемости может стать крайне низким.



В 70% случаев «Чёрная королева» возникает на всеразличных повреждённых солнечными лучами участках кожи. В оставшихся 30% её можно обнаружить на повреждённых пигментных пятнах.

Группа риска

Многие молодые люди думают, что рак кожи поражает только представителей старшего поколения и, не боясь солнечного ожога, целыми днями лежат под лучами раскаленного солнца. Но это мнение крайне ошибочное. В группу повышенного онкологического риска возникновения рака кожи следует включать пациентов, обладающих следующим:

- Диспластические невусы, крупные неправильной формы родимые пятна.

- Обилие родимых пятен.

- Кожа светлая (восточно-европейский тип кожи, светочувствительность I и II типа).

- Тяжёлые солнечные ожоги до 14 лет.

- Отягощённый семейный анамнез (если у вас в семье были случаи меланомы, риск возрастает в 8-13 раз).

- Рыжие волосы и веснушки.

Любые изменения родинок и родимых пятен нельзя оставлять без внимания ни в коем случае. А также всегда помнить, что в 70% меланома возникает не из старых родинок, а на разных участках повреждённой кожи. Поэтому если вы заметили, что у вас на теле появились новообразования - срочно обратитесь для проведения осмотра к специалисту.

Правило «ФИГАРО»



Но как понять, что изменения на коже происходят? В диагностике хорошо помогает мнемоническое правило «ФИГАРО»:

- Форма выпуклая - приподнятая над уровнем кожи, что лучше всего видно при боковом освещении.

- Изменение размеров, ускорение роста - один из важных признаков меланомы.

- Границы неправильные - опухоль имеет «изрезанные» края.

- Асимметрия - одна половина опухоли не похожа на другую.

- Размеры крупные - обычно превышает размер кончика карандаша (6,0 мм).

- Окраска неравномерная - беспорядочно расположенные коричневые, чёрные, серые, розовые и белые участки.

Наличие даже одного подобного симптома, это уже повод обратиться к врачу. Также жители Республики Бурятия могут пройти тестирование на сервисе «Проверь родинку онлайн» на выявление факторов риска возникновения меланомы.

Рекомендации



Чтобы снизить риск рака кожи, достаточно соблюдать простые правила. Республиканский кожно-венерологический диспансер лично разработал общие профилактические рекомендации:

- Ограничить пребывание на пляже утренними (до 11:00) и вечерними (после 17:00) часами.

- Избегать посещения солярия.

- Использовать солнцезащитные крема с высокой степенью защиты от ультрафиолетовых лучей.

- Использовать солнцезащитные очки, головной убор, защищать кожу одеждой.

Обнаружить заболевания коже вовремя можно благодаря профилактическим осмотрам в медицинских учреждениях, где работают настоящие профессионалы своего дела. Если вы заметили первые признаки, то незамедлительно обратитесь в территориальную поликлинику или Республиканский кожно-венерологический диспансер по адресу ул. Смолина 69, по предварительной записи 8(3012)51-50-87.

Заболевания, передающиеся половым путём



Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), или инфекции, передаваемые половым путём (ИППП) - это всё заразные инфекционные заболевания, предающиеся при всех видах незащищенных половых контактов. Наиболее распространенные из них: гонорея, сифилис, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, генитальные кондиломы (бородавки).

Год назад заболеваемость половыми инфекциями в республике снизилась почти на 10%. За 2022 год была зафиксировано 1567 случаев заболевания самыми распространенными видами инфекций. Однако в 2023 году врачи заметили явный рост.

«Мы сделали всё, чтобы снизить заболеваемость ИППП. Проводилась определенная организационная работа, мы выявляли заболевания на разных стадиях. Но, эта инфекция никогда и никуда не уходит. Как только теряется к ней внимание, она сразу начинает подниматься. В этом году мы впервые увидели подъём инфекций, передаваемых половым путём за последние 15 лет практики», - подчеркнул главный врач ГАУЗ РКВД Николай Ермолаев.

Наибольшая заболеваемость половыми инфекциями наблюдается в группе лиц от 18 до 29 лет. Чаще всего болеют незамужние - холостые граждане, имеющие случайные половые связи при отсутствии постоянного полового партнера. Сомнительный образ жизни зачастую сопровождается спиртными напитками.

«Ответственность за своё здоровье лежит непосредственно на больном. Если вы хотите болеть, то вы занимаетесь половым актом без контрацептива. Злоупотребляете рисковым поведением в нетрезвом виде со случайными людьми. Поэтому риск получить такое заболевание как: гепатитов С, B, ВИЧ, ИППП и ЗППП (которых более 25 видов) - намного выше», - сказал Николай Ермолаев.

Инфекции, передаваемые половым путём, способны вызывать бесплодие и серьёзные повреждения внутренних органов. А также могут быть переданы партнеру и ребёнку во время беременности и родов.

Опасность заключается в том, что первые симптомы после незащищённого полового акта проявляются не так скоро. Инкубационный период ЗППП (временной отрезок, берущий начало с момента инфицирования и до клинических проявлений) крайне обширен. От пары недель, до нескольких месяцев. В зависимости от индивидуальных особенностей организма. Проще говоря - человек может продолжать распространять инфекцию и не знать, что он болеет.

Ужас в том, что большинство инфекций в остром периоде имеют скрытое течение. Либо проявляются скудной симптоматикой, что приводит к переходу в хроническую форму болезни. Ее лечение значительно осложняется. На фоне чего падает и само качество человеческого здоровья.

Из-за уникальности человеческого организма два половых партнёра могут болеть одновременно, но симптомы способны проявиться у одного из них несколько раньше, чем у другого. Это не значит, что ваш партнёр не болеет. Просто на данной стадии у него отсутствует симптоматика. Поэтому лечение любых ИППП и ЗППП должно проводиться строго в тандеме.

Венерические болезни не поддаются самолечению. Практикуя домашний приём лекарственных препаратов без должного назначения врача, вы можете снять симптомы болезни, облегчив себе жизнь. Но, усугубив её в несколько раз, дав болезни возможность продолжать развиваться до хронического состояния в бессимптомной форме.

«Самоизлечения в данном вопросе не существует. Если человек лечится самостоятельно, то это приводится к тому, что болезнь загоняется внутрь. Исчезают активные симптомы и переходят в хроническую стадию. С этим бороться намного сложнее», - главный врач ГАУЗ РКВД.

Стоит отметить, что хроническое заболевание и рецидив это разные вещи. Рецидив ЗППП/ИППП возникает в тех случаях, когда человек не прошёл до конца курс лечения или же вновь вступил в половой контакт с инфицированным партнёром. Как бы не было в такие моменты зазорно, скрывать информацию о незапланированных и незащищённых контактах от врача не стоит. Ведь именно врач является единственным человеком, который может помочь вам разобраться с проблемой угрожающей здоровью и жизни.

Повышение уровня санитарной грамотности остается в числе основных способов предупреждения опасных заболеваний. Но, тем не менее, люди болеют. Лучшая профилактика инфекций, передаваемых половым путем - это ведение здорового образа жизни, безопасный половой акт и наблюдение при подозрении на злокачественные новообразования кожи. К общепринятым нормам относится полная сдача анализов на инфекции хотя бы раз в год.





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