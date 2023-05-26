Жительница Бурятии хотела наказать управляющую компанию за протекающую крышу

Жительница многоквартирного дома обратилась в суд с иском к управляющей компании с требованием о возмещении компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей, возникшего в связи с некачественным оказанием услуг, штрафа, а также обязать произвести перерасчет за период с 2015 года по настоящее время.

Истец рассказала, что ей на праве собственности принадлежит квартира. В 2015 году на доме прохудилась крыша и у истицы начал протекать потолок.

Женщина неоднократно обращалась в управляющую компанию, чтобы та провела капремонт крыши. Однако поскольку капремонт крыши в полномочия управляющей компании не входит, то и ремонт соответственно она не проводила.

В суде представители управляющей компании сообщили, что в октябре 2020 года они провели обследование крыши и установили, что на крыше прогнулись стропильные ноги и требуется капитальный ремонт, также требуется ремонт створок слуховых окон.

Таким образом, с октября 2020 года крыше многоквартирного дома требуется капитальный ремонт.

При этом капремонт крыши в доме был запланирован на 2025 год. Собственники, как известно, имеют право провести капитальный ремонт раньше запланированного срока. «Собственники помещений в любое время вправе принять решение о проведении капремонта общего имущества по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе», - отмечается в деле.

Доказательств того, что собственниками многоквартирного дома было принято решение о проведении капитального ремонта крыши, суду не представлено.

Кроме того, истец не представил суду доказательства ненадлежащего оказания услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома, связанного с состоянием крыши, в результате которого причинялся вред имуществу истца, не представил акты обследования квартиры, а также причины образования повреждений.

Доказательств, подтверждающих факт незаконных действий ответчика, приведших к причинению истцу нравственных и физических страданий, вызвавших ухудшение состояния здоровья, иные негативные последствия, истец суду также не представила.

Суд решил исковые требования улан-удэнки оставить без удовлетворения в полном объеме.





Фото: "Номер один"