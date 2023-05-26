В Улан-Удэ известный строитель получил пять лет лишения свободы

Известный в недавнем прошлом девелопер Валерий Убодоев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ(мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ему назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 150 тысяч рублей.

- Являясь директором управляющей компании «Гарант-Строй» и используя свое служебное положение, Валерий Убодоев путем обмана и злоупотребления доверием незаконно приобрел право требования на имущество по договорам участия в долевом строительстве квартир. Всего незаконным путем он приобрел пять квартир, - сообщает прокуратура Октябрьского района.

Квартиры господин Убодоев приобрел без внесения денег в кассу либо на расчётные счета строительных фирм «Домстройкомплект», «Улан-Удэжилстрой», «Тамир». Отметим, Валерий Убодоев являлся учредителем и руководителем этих фирм.

Общий размер имущественного вреда составил 13,1 млн рублей.

Гражданский иск «Фонда развития территорий» о взыскании с Убодоева убытков в сумме 456 млн рублей суд оставил без рассмотрения – в 2019 году строитель был признан банкротом.

Приговор вступил в законную силу сегодня, 26 мая.

Отметим, это уже второе уголовное дело в отношении Валерия Убодоева. В 2019 году его уже судили по статье «мошенничество в особо крупном размере» по четырем эпизодам.

В сентябре 2018 года была осуждена дочь предпринимателя Евгения Убодоева, которая помогала отцу вести бизнес. Ее признали виновной в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно.





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