Общество 27.05.2023 в 12:14

Бурятия останется без элитного алкоголя

Любителям выпить остается надеяться на российских производителей
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Текст: Натали Грюнвальд
Бурятия останется без элитного алкоголя
Зарубежная компания Pernod Ricard, производитель знаменитых брендов крепких алкогольных напитков, полностью прекратила свою деятельность на российском рынке. В их портфолио можно было найти виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, джин Beefeater, текилу Olmeca, водку Absolut, коньяк Martell, ликер Malibu и знаменитый ром Havana Club.

Компания Pernod Ricard не единственная ушедшая с российского рынка. Ранее в федеральных СМИ председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказывал, кто покинул прилавки уже безвозвратно и почему.

«С российского алкогольного рынка ушли Louis Vuitton Moet, Hennessy, Bacardi Martini, Pernod Ricard, Diageo. Продукция этих брендов не разрешена к параллельному импорту. В то же время продукция компаний, производящих, например, бурбон Jim Beam, виски Jack Daniels, бальзам Jägermeister и другие, разрешена к такому виду импорта», - рассказал Павел Шапкин.

Стоит отметить, что французская компания Pernod Ricard уже приостанавливала поставки своих алкогольных напитков в Россию в прошлом году. Но позже вернулась. Однако, несмотря на все ограничения, потребление в стране крепких напитков не упало, а, наоборот, возросло. Об этом сообщал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

«Окончательный уход Pernod Ricard не вызовет проблем с наличием продукции в указанных категориях», - добавил Косарев.

Напомним, Евросоюз еще в четвертом пакете санкций против России включил запрет на поставку спиртных напитков. Тогда среди них оказались вина, пиво и крепкий алкоголь.

На данный момент некоторые виды спиртосодержащей продукции отечественные производители научились делать. Что-то продолжает поставляться в страну с помощью параллельного импорта.

Насколько любители выпить могут рассчитывать на российских производителей, остается загадкой. В стране имеется несколько брендов, но отзывы, касаемые качества напитков, зачастую, мягко говоря, не самые позитивные.

Фото: pixabay.com
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