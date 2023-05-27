Бурятия останется без элитного алкоголя

Зарубежная компания Pernod Ricard, производитель знаменитых брендов крепких алкогольных напитков, полностью прекратила свою деятельность на российском рынке. В их портфолио можно было найти виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, джин Beefeater, текилу Olmeca, водку Absolut, коньяк Martell, ликер Malibu и знаменитый ром Havana Club.Компания Pernod Ricard не единственная ушедшая с российского рынка. Ранее в федеральных СМИ председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказывал, кто покинул прилавки уже безвозвратно и почему.«С российского алкогольного рынка ушли Louis Vuitton Moet, Hennessy, Bacardi Martini, Pernod Ricard, Diageo. Продукция этих брендов не разрешена к параллельному импорту. В то же время продукция компаний, производящих, например, бурбон Jim Beam, виски Jack Daniels, бальзам Jägermeister и другие, разрешена к такому виду импорта», - рассказал Павел Шапкин.Стоит отметить, что французская компания Pernod Ricard уже приостанавливала поставки своих алкогольных напитков в Россию в прошлом году. Но позже вернулась. Однако, несмотря на все ограничения, потребление в стране крепких напитков не упало, а, наоборот, возросло. Об этом сообщал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.«Окончательный уход Pernod Ricard не вызовет проблем с наличием продукции в указанных категориях», - добавил Косарев.Напомним, Евросоюз еще в четвертом пакете санкций против России включил запрет на поставку спиртных напитков. Тогда среди них оказались вина, пиво и крепкий алкоголь.На данный момент некоторые виды спиртосодержащей продукции отечественные производители научились делать. Что-то продолжает поставляться в страну с помощью параллельного импорта.Насколько любители выпить могут рассчитывать на российских производителей, остается загадкой. В стране имеется несколько брендов, но отзывы, касаемые качества напитков, зачастую, мягко говоря, не самые позитивные.Фото: pixabay.com