У подростков Улан-Удэ будут развивать национальное самосознание

- Открывая такие пространства, я сейчас поняла, что я закрываю свой детский гештальд, когда мы строили какие-то шалаши, домики, чтобы было место, где можно встретиться с друзьями. Но там не было очень важного, там не было взрослых, которые нас понимали бы. У вас, ребята, все это есть. Желаю вам, чтобы это пространство стало по-настоящему вашим. И важно, чтобы вы сами его наполняли всем тем, что вы любите, - отметила омбудсмен.





Подростковые пространства открываются в регионах России инициативе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Они создаются в рамках проекта «Подростки России», поддержанного президентом России и реализуемого при участии Федерального центра развития программ социализации подростков.





Зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова подчеркнула, что это первый такой центр, открывшийся в республике, и выразила надежду, что проект получит свое развитие в Улан-Удэ и в дальнейшем в районах республики.





Проект Центра «Эдельвейс» направлен на создание этнического подросткового пространства, реализующего социальный заказ на воспитание и формирование личности гражданина с развитым национальным самосознанием. В проект включены элементы изучения традиций народов Бурятии.





Этно–подростковый досуговый центр «Туяа» открыли в Улан-Удэ. Креативное пространство организовали на базе центра дополнительного образования «Эдельвейс» в поселке Зеленый, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.С открытием нового центра учеников и педагогический состав поздравила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.- Сегодня открывается центр общественного пространства для детей на базе детского клуба «Эдельвейс». Это, действительно, замечательное событие в жизни Улан-Удэ, в жизни дополнительного образования. Сюда в любое время дети могут прийти, позаниматься своим любимым делом, поговорить по душам с педагогом-психологом, сделать уроки, послушать музыку. Самое главное, что центр будет работать в вечернее время. Дети могут до комендантского часа приходить и проводить здесь свое свободное время, - сказала заместитель мэра Улан-Удэ Светлана Трифонова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии