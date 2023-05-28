Общество 28.05.2023 в 07:47
Более 100 детей из ДНР отдохнут на Байкале
Юные туристы приедут из подшефного Бурятии Старобешевского района ДНР
Текст: Номер один
Более 100 детей из Старобешевского района ДНР, подшефного Бурятии, отправятся на летний отдых на побережье Байкала. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя правительства Бурятии Игорь Зураев.
«Мы считаем, что у нас в республике Старобешевский - двадцать второй наш район. В этом году более 100 детей отдохнут при поддержке правительства Бурятии, 100 детей будут отдыхать на Байкале», - сказал собеседник агентства.
В 2023 году Бурятия помогла обеспечить водой жителей населенного пункта Старобешево, построив новый водовод. Кроме того, регион проведет в Старобешевском районе капремонт в двух школах и доме культуры, отремонтирует дороги.
В прошлом году в Старобешевском районе были отремонтированы 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей. Летом 2022 года года 98 детей из Старобешевского района отдохнули на Байкале.
Во время поездки в ДНР 16 июня 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР.
Фото: «Номер один»
«Мы считаем, что у нас в республике Старобешевский - двадцать второй наш район. В этом году более 100 детей отдохнут при поддержке правительства Бурятии, 100 детей будут отдыхать на Байкале», - сказал собеседник агентства.
В 2023 году Бурятия помогла обеспечить водой жителей населенного пункта Старобешево, построив новый водовод. Кроме того, регион проведет в Старобешевском районе капремонт в двух школах и доме культуры, отремонтирует дороги.
В прошлом году в Старобешевском районе были отремонтированы 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей. Летом 2022 года года 98 детей из Старобешевского района отдохнули на Байкале.
Во время поездки в ДНР 16 июня 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР.
Фото: «Номер один»