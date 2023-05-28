Мошенники выманили у жителя Бурятии почти 4 млн рублей

В Бурятии житель поселка Новый Уоян Северо-Байкальского района расстался почти с 4 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.Мужчине на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником одного из банков и пояснил, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы сохранить деньги, необходимо немедленно лично оформить кредит, продиктовать номер банковской карты, перевести полученные средства на безопасный счет. Потерпевший, выполняя инструкции злоумышленника, оформил банковский кредит и перевел 3,9 млн рублей на счет мошенников.Это наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю у жителей Бурятии. Всего жертвами интернет-преступников по состоянию на 26 мая стали 823 жителя республики (+56 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 212,7 млн рублей (+16,2 млн рублей за последнюю неделю).В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.Фото: pIxabay.com