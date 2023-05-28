Общество 28.05.2023 в 16:14

Идея бизнес-патриотов «больше работать» малопопулярна

Восемь из десяти россиян высказываются против рабочей шестидневки                                                            
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Текст: Номер один
Идея бизнес-патриотов «больше работать» малопопулярна
Инициатива о введении в стране шестидневной рабочей недели не находит понимания ни в бизнес-сообществе, ни среди россиян: ее поддерживает только 3% работодателей и 8% граждан. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

Напомним, Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» внесла в минтруд предложение ввести в стране шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций.

Однако бизнес-сообщество не разделяет такую концепцию: за шестидневку выступает только 3% работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику, тогда как за то, чтобы оставить все как есть, — 57%. «При таком напряженном графике у людей просто пропадет интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — комментируют менеджеры по персоналу. Почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не шестидневки, а четырехдневки, возможность введения которой уже не раз обсуждалась.

Большинство россиян (82%) тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда.

«Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда». Только 8% опрошенных одобряют введение шестидневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (9%), а противников — среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (87%). Мужчины одобряют введение шестидневки чаще женщин (10% против 5% соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тыс руб в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (9 и 6%).

Напомним, против четырехдневки россияне выступали не менее консолидировано. Инициатива перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжает время от времени обсуждаться в Госдуме, однако ключевой вопрос, что будет с зарплатами, пока так и остается без ответа. Судя по комментариям респондентов, именно из-за финансового аспекта решение о переходе на четырехдневку в 2021 году большинство считало необходимым оставить на волю работодателя (47%). Лишь трое из десяти россиян, напротив, были за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний, работающих по графику 5/2.

Так что, обвинять россиян в лени, как это часто любят делать, не приходится. Они просто хотят нормально работать и нормально получать. Чего ж в этом странного?

Фото: unsplash.com
Теги
труд неделя инициатива опрос

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