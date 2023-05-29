В Бурятии завершено расследование деятельности ОПГ наркосбытчиков

В Бурятии завершено расследование уголовных дел по деятельности членов организованной преступной группы, занимавшихся сбытом героина и синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Напомним, в мае прошлого года в Иволгинском районе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в покушении на сбыт сильнодействующего наркотического вещества. Операцию провели сотрудники Управления наркоконтроля регионального МВД.В ходе обыска авто на заднем сиденье машины полицейскими изъято более 287 граммов героина и 55 граммов иных синтетических наркотиков.Следствием установлено, что 38-летняя жительница Бурятии создала организованную преступную группу, которая с октября 2021 по январь прошлого года занималась бесконтактным сбытом наркотиков путем организации тайников с «закладками» героина и иных синтетических наркотиков на территории Бурятии.Преступная группа характеризовалась устойчивостью и организованностью, роли были четко распределены. Члены группы действовали четко в соответствии с разработанным организатором планом и соблюдали строгие меры конспирации. Для осуществления преступной деятельности женщина предоставила членам группы жилье, оборудование для фасовки наркотиков и несколько иномарок.В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение по 18 эпизодам противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, организатору группы предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершенного ей преступления в крупном размере.Установлено, что женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, путем закупа товара для принадлежащих ей продуктовых магазинов, легализовала более двух миллионов рублей.Все обвиняемые заключены под стражу.Фото: МВД по Бурятии