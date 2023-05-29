Рыбакам-любителям разрешили массовый летний лов омуля на Байкале

Рыбачить необходимо в светлое время суток до 22 часов. Допускается лов омуля размером не менее 20 сантиметров. За соблюдение правил будут следить патрули.













В связи с ростом популяции байкальского омуля российские власти разрешили ограниченный лов этого вида в летний период. Как известно, для рыбаков-любителей ранее допускался лишь лов омуля зимой со льда. Все разрешенные «летние» места определены в прибрежных водах, а не в открытом Байкале. Это сделано ради безопасности рыбаков.В Северо-Байкальском рыбопромысловом районе ловить можно будет с 15 по 30 июня. Участки таковы - от мыса Онокчанский до мыса Красный Яр, а также участок «Нижненгарск». Это самый ранний срок начала лова. Как отмечает министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, это связано с тем, что на севере Байкала именно в данные сроки омуль подходит к берегу.В Баргузинском районе ловить можно будет с 20 июня по 5 июля на участке от мыса Холодянки до местности Вторая вышка. А в Прибайкалье участков разрешено два - вблизи Горячинска (Безымянка) и около Гремячинска (мыс Рассыпной), а срок с 1 по 15 июля.На юге Байкала можно порыбачить на омуля в районе Слюдянки на участке Мурино-Утулик - с 1 по 15 июля. Это территория Иркутской области, а не Бурятии.В сутки рыбак-любитель имеет право выловить 5 килограммов омуля. А вывозить с места лова можно максимум двухдневный улов, т. е. не более 10 килограммов. Можно использовать удочки и спиннинги, хоть несколько штук, но главное, чтобы крючков было максимум десять на человека.Фото: «Номер один»