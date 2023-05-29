В Бурятии создадут свою креативную экономику

Бурятия намерена рассмотреть свои креативные возможности и оценить их с точки зрения зарабатывания денег. В рамках этой работу бурятские креативщики созываются в Улан-Удэ на Культорологический форум. Креативных направлений в республике существует множество - киноиндустрия, ремесленное производство, анимация, театральная деятельность, сельский туризм, ювелирное дело и т. д. Форум пройдет 30-31 мая сразу на нескольких площадках. Официальное открытие 30 мая в 13 часов в Национальной библиотеке.Мероприятие объединит не только творческих людей республики, но и представителей смежных отраслей, а также власти.Ожидается около ста участников-креативщиков. Перед ними выступят спикеры из Бурятии и других регионов России. Предстоит попытаться выявить «точки роста» бурятской креативной экономики, понять приоритеты. Креативная экономика в случае своего успешного развития может стать заметной частью общей экономики, а также сделать жизнь в республике разнообразнее и живее.Фото: пресс-служба правительства Бурятии