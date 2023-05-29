Общество 29.05.2023 в 12:26

В Улан-Удэ под видом брендовой одежды продавали контрафакт

Изъятая продукция будет уничтожена
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ под видом брендовой одежды продавали контрафакт
Работники Бурятской транспортной прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что в одном из торговых павильонов Улан-Удэ продают контрафактную одежду, маркированную товарными знаками известных брендов.

«Документы, подтверждающие право на использование товарных знаков, у продавца отсутствовали. Из незаконного торгового оборота изъято 30 единиц товаров стоимостью более 79 тысяч рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.

По постановлению Бурятского транспортного прокурора продавец контрафактной продукции привлечен Арбитражным судом Бурятии к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде предупреждения.

«Изъятые в ходе проверки товары подлежат уничтожению. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», - отметили в надзорном ведомстве.

Фото: pixabay.com
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