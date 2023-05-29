В Улан-Удэ под видом брендовой одежды продавали контрафакт

Работники Бурятской транспортной прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что в одном из торговых павильонов Улан-Удэ продают контрафактную одежду, маркированную товарными знаками известных брендов.«Документы, подтверждающие право на использование товарных знаков, у продавца отсутствовали. Из незаконного торгового оборота изъято 30 единиц товаров стоимостью более 79 тысяч рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.По постановлению Бурятского транспортного прокурора продавец контрафактной продукции привлечен Арбитражным судом Бурятии к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде предупреждения.«Изъятые в ходе проверки товары подлежат уничтожению. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», - отметили в надзорном ведомстве.Фото: pixabay.com