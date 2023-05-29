Общество 29.05.2023 в 15:17

В Бурятии медведей пересчитают по следам

В этом году еды у косолапых достаточно, отмечают специалисты
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии медведей пересчитают по следам
В Бурятии проходит весенний учёт медведя. Как сообщили в Бурприроднадзоре, специалисты считают медведей по следам на площадках (территориях до нескольких тысяч га).

«Подсчёт медведей будет проходить до 20 июня. Будут учитываться и медвежата, которые появились на свет во время зимней спячки у медведиц в берлогах», - сообщили в ведомстве.

В этом году специалисты отмечают, что кормовой базы у медведей достаточно, они едят сейчас корешки, траву и даже луковицы саранки. Несмотря на позднюю весну, медведи проснулись по своим биологическим часам - в апреле.

Многие особи находились рядом с берлогами в ожидании появления первой зелени.

Специалисты Бурприроднадзора говорят, что нападение на человека для медведя не свойственно. Это может быть или медведица, которая защищает своих медвежат, или если медведю помешали у добычи.

По данным государственного мониторинга, в Бурятии обитает 6016 особей медведя, что составляет 0,2 особей на 1000 га охотничьих угодий. Максимально допустимое значение плотности популяции медведя по утвержденным Минприроды России нормам составляет 1,5 особи. То есть численность медведя в Бурятии ниже этого норматива более чем в 7 раз.

Резких скачков численности медведя за последние 10 лет не наблюдается. Ежегодный прирост его популяции фиксируется в пределах 5-8% от численности при среднем биологическом показателе в 33%.

В прошлом году Бурприроднадзор принял 20 решений о регулировании численности медведя. По этим решениям добыто 18 особей.

Фото: Бурприроднадзор
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