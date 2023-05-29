Общество 29.05.2023 в 16:54

МАИ запустит вторую сетевую образовательную программу в интересах У-УАЗ

Институт и авиазавод ждут абитуриентов, желающих освоить специальность «Радиолокационные системы и комплексы»
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МАИ запустит вторую сетевую образовательную программу в интересах У-УАЗ
В нынешнем году Московский авиационный институт (МАИ) совместно с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления (ВСГУТУ) запустит новую сетевую образовательную программу в интересах крупного российского производителя авиатехники — Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ), сообщила пресс-служба МАИ.

Речь идет о программе «Радиолокационные системы и комплексы», в которой МАИ станет базовым вузом. Университет будет зачислять абитуриентов, обучать по специальным дисциплинам и выдавать дипломы выпускникам. ВСГУТУ выступит вузом-партнёром: там студентам предстоит изучать общеобразовательные и часть профильных дисциплин, а также защищать дипломные проекты.

Подготовка будет проходить на базе кафедры № 410 «Радиолокация, радионавигация и бортовое радиоэлектронное оборудование» МАИ. Студентов обучат методам программирования на сигнальных процессорах, принципам построения радиопередающих и радиоприёмных устройств, основам функционирования оптоэлектронных систем и др.

Для обучения на сетевой образовательной программе «Радиолокационные системы и комплексы» абитуриентам предстоит заключить целевой договор с У-УАЗ. На заводе студенты будут проходить все виды практик и получат гарантированное трудоустройство.

Набор на программу стартует уже этим летом. Абитуриенты уже сейчас могут оставить предварительную заявку на сайте МАИ. С 20 июня начинается официальный приём документов, которые можно подать через личный кабинет абитуриента. При этом для зачисления на программу необходимо набрать не менее 200 баллов по трём предметам ЕГЭ. К ним относятся профильная математика, русский язык, а также на выбор физика или информатика.

Это не первая сетевая программа МАИ и ВСГУТУ. С 2021 года ведётся набор на совместную программу «Вертолётостроение». Она также направлена на подготовку кадров в интересах Улан-Удэнского авиационного завода.

Фото: mai.ru
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