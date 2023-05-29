Общество 29.05.2023 в 17:30

В Тарбагатайском районе Бурятии открылась школа «Багульник»

Ее будут посещать дети из сельского поселения «Саянтуйское» и близлежащих ДНТ
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В Тарбагатайском районе Бурятии открылась школа «Багульник»
Торжественное открытие филиала Нижнесаянтуйской школы «Багульник» состоялось сегодня в Тарбагатайском районе Бурятии. В открытии нового здания принял участие глава республики Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Дорогие ребята, уважаемые родители и учителя, поздравляю всех вас с тем, что у нас открылась ещё одна новая школа. Теперь вы сможете ходить в красивую школу с классами, которые укомплектованы самым современным оборудованием, чтобы вы могли хорошо учиться, чтобы у вас были возможности развиваться, впереди была открытая дорога, и вы могли выбирать любой путь, были готовы ко всему. Мы делаем всё, чтобы у вас впереди была счастливая жизнь, и в этом нам помогает наш президент Владимир Владимирович Путин. По его поручению построена эта школа. С такой поддержкой мы сможем всё. Дорогие ребята, я вам желаю быть дружными, смелыми, весёлыми, быть настоящими патриотами нашей большой страны!», – отметил глава Бурятии.

Строительство школы «Багульник» велось в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На первом этаже новой школы расположены кабинеты технологии и просторная столовая. На втором этаже развернулись учебные кабинеты, спортивный и актовый залы. На третьем этаже школы находится библиотека.

Экскурсию по новому зданию для гостей провели ученики десятых классов, младшие школьники показали театрализованное представление «Правила дорожного движения».

«В нашем районе ежегодно прибавляется количество детей, у нас положительная ситуация по рождаемости и по миграционному приросту. Ежегодно от 1,5 до 2,5 тыс людей к нам переезжают. Поэтому современная новая школа на 360 детей – это просто как отдушина для нас. Тем самым мы разгружаем основную Нижнесаянтуйскую школу. Сам механизм финансирования строительства  - государственно – частное партнерство – позволил реализовать этот масштабный проект в достаточно короткие сроки – школа была построена и оборудована за 8 месяцев. Эту школу будут посещать дети из сельского поселения Саянтуйское, близлежащих ДНТ «Космос», «Селенга» и самого многочисленного «Багульник», - отметил глава Тарбагатайского района Владими Смолин.

На сегодняшний день в основной школе и в филиале имеется семь автобусов для подвоза детей.

Отметим, всего за счет всех источников финансирования с 2017 по 2022 год в Бурятии построено 27 школ с общей проектной мощностью 10 195 мест и 27 детских садов с общей проектной мощностью 6 510 мест. Это стало возможным благодаря адресной помощи правительства и президента России.

До конца 2023 года будут введены в эксплуатацию еще 17 детских садов и 9 школ, и в 2024 году будут еще введены 2 детских сада и 4 школы.

Фото: egov-buryatia.ru

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