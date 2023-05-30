Общество 30.05.2023 в 11:47

Мэр Улан-Удэ поздравил горожан со 100-летием Республики Бурятия

Поздравляю всех земляков, всех улан-удэнцев и гостей столицы со 100-летним юбилеем нашей Бурятии!
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Мэр Улан-Удэ поздравил горожан со 100-летием Республики Бурятия
Юбилей республики сегодня объединяет всех, кто родился здесь, всех, кто начал здесь жить, всех, для кого она стала родной и любимой!

День рождения Бурятии мы встречаем с очень достойными результатами и большими планами. Они обязательно сбудутся, потому что каждый из нас - своим трудом, талантом, энергией творит её историю, вносит свой вклад в развитие нашей Бурятии и ее столицы Улан-Удэ!

Мы вступаем в новое столетие, и я уверен, что любые задачи, испытания нам по плечу.

Желаю всем, каждой семье мира и благополучия, счастья, добра, здоровья! Пусть растет и процветает наша Великая Бурятия! С праздником, земляки! С Юбилеем, Бурятия!

Мэр Улан-Удэ И.Ю. Шутенков
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