Мэр Улан-Удэ поздравил горожан со 100-летием Республики Бурятия

Юбилей республики сегодня объединяет всех, кто родился здесь, всех, кто начал здесь жить, всех, для кого она стала родной и любимой!День рождения Бурятии мы встречаем с очень достойными результатами и большими планами. Они обязательно сбудутся, потому что каждый из нас - своим трудом, талантом, энергией творит её историю, вносит свой вклад в развитие нашей Бурятии и ее столицы Улан-Удэ!Мы вступаем в новое столетие, и я уверен, что любые задачи, испытания нам по плечу.Желаю всем, каждой семье мира и благополучия, счастья, добра, здоровья! Пусть растет и процветает наша Великая Бурятия! С праздником, земляки! С Юбилеем, Бурятия!Мэр Улан-Удэ И.Ю. Шутенков