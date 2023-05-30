В Бурятии испортится погода

В Бурятии ожидается ухудшение погоды, сообщил региональный главк МЧС. По данным Бурятского гидрометцентра: 31 мая местами усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. По юго-западу, югу и южному Прибайкалью ночью местами сильные дожди.Проводится комплекс превентивных мероприятий.Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. В частности, отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты.Фото: ГУ МЧС по Бурятии