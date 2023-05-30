Общество 30.05.2023 в 14:20

В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу в Октябрьском районе

Работы по улице Краснофлотская завершат к концу августа
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу в Октябрьском районе

В Октябрьском районе идет ремонт дороги по улице Краснофлотская. В ремонт попал 620-метровый участок от улицы Шумяцкого до улицы Тобольская.

«Сейчас дорожники строят тротуары, устанавливают бордюрные камни. Позже планируется асфальтирование проезжей части в два слоя, устройство примыканий, колодцев, установка дорожных знаков и нанесение разметки»,

- сообщили в администрации города.
 Дорогу ремонтирует подрядная организация «СКМ Строй». Срок завершения ремонта – 31 августа 2023 года. Кроме того, в Октябрьском районе ремонтируют участки дорог по улицам Орловская, Пирогова, Ключевская, Залесная, Денисова. В мкрн Забайкальский ремонтируют трассу по улице Совхозной и подъездную дорогу к детскому саду «Елочка». Всего в Улан-Удэ в ремонт попало 23 участка общей протяженностью 25 км.


Фото: администрация города

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