Общество 30.05.2023 в 14:52

В Улан-Удэ экскаваторщики на три дня останутся без работы из-за концерта Газманова

Праздничные мероприятия внесли коррективы в ход строительных работ
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ экскаваторщики на три дня останутся без работы из-за концерта Газманова
В Улан-Удэ 2, 3 и 4 июня будет действовать запрет на земляные работы, работы по прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций. Это сделано для того, чтобы избежать внеплановых отключений из-за порывов электросетей.

– Через несколько дней в Улан-Удэ начнутся мероприятия, посвященные 100-летию Бурятии. К нам приедут гости из разных городов, республик. Запланировано много торжественных мероприятий. Поэтому необходимо ввести временный запрет на земляные работы, чтобы избежать порыва подземных кабельных сетей, – рассказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Отметим, по данным энергетиков, с начала ремонтного сезона повреждение электрокабелей в Улан-Удэ происходит регулярно, что говорит об очень низком качестве организации работ. Всего с начала мая в городе зарегистрировано уже 11 таких происшествий.

Как уже сообщал «Номер один», в конце недели в Улан-Удэ пройдет множество мероприятий, посвященных 100-летию республики. В их числе, в частности, большая выставка-презентация достижений экономики районов. Также запланирован концерт народного артиста России Олега Газманова, после окончания которого прозвучит песня «Тоонто нютаг» в сопровождении лазерного светового шоу.

Фото: «Номер один»
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