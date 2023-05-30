На ВСЖД обновлено 100 км пути

В апреле-мае нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге обновлено 100 км пути, что составляет 27% от запланированного объема работ на 2023 год, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основной фронт работ сосредоточен на БАМе, а существенный рост грузооборота на дороге предъявляет требования особой точности к графику ремонта и качеству его выполнения.Обновление железнодорожного полотна ведется с применением технологии суточного «закрытого перегона». Такой метод значительно сокращает общее время их проведения, минимизирует производительные потери, экономит время на доставке техники и ее подготовку к эксплуатации.Во время планового ремонта пути на некоторых участках ВСЖД будет изменяться расписание пригородных и пассажирских поездов. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Фото: company.rzd.ru