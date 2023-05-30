Общество 30.05.2023 в 17:45

В Северобайкальске погиб железнодорожник

Это произошло при производстве ремонта на снегоуборочной технике

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Текст: Номер один
В Северобайкальске погиб железнодорожник
Байкальской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования железнодорожника. По предварительным данным, сегодня около 15:00  при производстве ремонтных работ на снегоуборочной технике смертельно травмирован работник одной из железнодорожной организации Северобайкальска.

На место происшествия выехал заместитель Байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский, следственно-оперативная группа Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте, следователь Северобайкальского межрайонного следственного отдела СКР  по Бурятии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура ведет надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками   железнодорожного транспорта законодательства об охране труда.

Фото: company.rzd.ru
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