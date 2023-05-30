В Северобайкальске погиб железнодорожник

Байкальской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования железнодорожника. По предварительным данным, сегодня около 15:00 при производстве ремонтных работ на снегоуборочной технике смертельно травмирован работник одной из железнодорожной организации Северобайкальска.На место происшествия выехал заместитель Байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский, следственно-оперативная группа Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте, следователь Северобайкальского межрайонного следственного отдела СКР по Бурятии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Транспортная прокуратура ведет надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства об охране труда.Фото: company.rzd.ru