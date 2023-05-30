Общество 30.05.2023 в 17:51
Депутат Хурала Бурятии предложил отбирать у бакланов яйца
Отстрел птицы на Байкале не поможет решить проблему, считает Леонид Белых
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии стали известны некоторые детали кампании по регулированию численности бакланов, которая стартовала недавно. Стоит задача отстрелять три тысячи особей. Это делается для того, чтобы уменьшить их популяцию на Байкале. Особенно за сокращение числа бакланов ратуют многие рыбаки. В их глазах эта птица является чуть ли не угрозой существованию омуля.
Позиция таких рыбаков, конечно, крайне спорная. Ведь будь это так, баклан истребил бы омуля еще в прошлые века. И, в отличие от рыбаков, бакланы не заготавливают омуля впрок, не солят рыбу и не коптят, не торгуют омулем.
Тем не менее, власти приняли решение добыть три тысячи бакланов. Ход работы был обсужден на недавнем заседании в Хурале Бурятии.
Бакланов сегодня отстреливают в Северо-Байкальском, Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах.
«Провели уже три организационных совещания по этому вопросу. Разрешения на регулирование численности баклана получили наши специализированные охотничьи хозяйства, работой будут заниматься их работники. А на общедоступных охотничьих угодьях (это только Баргузинский район, сто особей) их получили два профессионала-охотника, которые живут в Баргузинском районе», - сказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.
То есть отстреливать бакланов в рамках, к примеру, любительской или спортивной охоты не будут. Бакланов надо добыть до 1 июля.
«В настоящее время в Северо-Байкальском, Баргузинском, Кабанском районах работа начата. Прибайкальский тоже присоединяется. Селенгинский район еще не отчитался, но у них там только 80 особей (подлежат добыче – прим.) на территории Гусиного озера», - пояснила руководитель Бурприроднадзора.
Муниципалам рекомендовали выделить средства на возмещение затрат на добычу. В Бурятии постоянно подводят промежуточные итоги.
Депутат Леонид Белых поднял вопрос контроля. Оказалось, что учет добытых птиц ведется не по головам, а по паре лапок, которые сдаются.
«Часть особей, около 400, будет сдана на пробы птичьего гриппа в рамках противоэпизоотических мероприятий. Часть наши охотники хотят использовать для своих охотничьих собак. Остальное, невостребованное, идет на утилизацию в скотомогильники», - рассказала Марина Дамдинова.
Леонид Белых высказал мнение, что борьба с бакланами методом отстрела довольна сложна.
«А нельзя, допустим… ну как прерываем беременность, так и когда они гнездятся – в это время яйца собирать, чтобы регулировать. Три отложили, два забрали, или все забрали - так можно регулировать. Я уверен, что стрельбами ничего не добьемся», - выступил депутат.
Оказалось, что это является нарушением правил охоты. Баклана можно в качестве охотничьего ресурса только подвергать отстрелу.
Какой результат даст отстрел трех тысяч птиц никто не знает. Это можно считать первым шагом в регулировании числа бакланов в Бурятии. И сейчас есть мысль, говоря об изъятии бакланов, вести речь не о количестве птиц, а о процентах изъятия из популяции.
Депутат Баир Доржиев спросил, сколько бакланов сейчас насчитывается в республике.
«Первый раз они появились в Чивыркуйском заливе. Сейчас речь идет уже о пяти районах. И в Курумканском районе они есть, в верховья Баргузина заходят, в других районах. Если будем таким способом регулировать, то они еще по всей Бурятии разлетятся. Если из, может, 100 тысяч убьем тысячу, это не решим вопрос кардинально. Из 100 тысяч надо 50 тысяч уничтожить», - обнародовал он свое видение масштабов борьбы с этим видом птиц.
Выступление депутата, видимо, немного покоробило спикера Хурала Владимира Павлова, который вел заседание. Он обратил внимание участников заседания, что слово «уничтожать» здесь не подходит, а точнее говорить - «изъятие».
А бакланов, по словам руководителя Бурприроднадзора, исходя из исследования БГУ, в 2022 году было 48 тысяч особей.
«Бурприроднадзор не осуществляет государственный мониторинг данного вида», - указала Марина Дамдинова, сказав, что изъятие трех тысяч особей, возможно, недостаточно. Но для наращивания цифры нужны научные основания.
После текущего отстрела бакланов, будет проведен дополнительный негосударственный мониторинг популяции. На осенний период охоты, возможно, по баклану примут новое решение.
«Пищевой рацион баклана в большей степени составляют частиковые виды рыб. И только в период массового скопления нерестового омуля на мелководье баклан инстинктивно переключается на добычу данного вида. Таким образом, ситуацию нельзя назвать критически опасной для нерестовых стад омуля», - поясняли недавно «Номер один» в Бурприроднадзоре малоизвестные широкой публике аспекты.
Фото: pixabay.com
Позиция таких рыбаков, конечно, крайне спорная. Ведь будь это так, баклан истребил бы омуля еще в прошлые века. И, в отличие от рыбаков, бакланы не заготавливают омуля впрок, не солят рыбу и не коптят, не торгуют омулем.
Тем не менее, власти приняли решение добыть три тысячи бакланов. Ход работы был обсужден на недавнем заседании в Хурале Бурятии.
Бакланов сегодня отстреливают в Северо-Байкальском, Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах.
«Провели уже три организационных совещания по этому вопросу. Разрешения на регулирование численности баклана получили наши специализированные охотничьи хозяйства, работой будут заниматься их работники. А на общедоступных охотничьих угодьях (это только Баргузинский район, сто особей) их получили два профессионала-охотника, которые живут в Баргузинском районе», - сказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.
То есть отстреливать бакланов в рамках, к примеру, любительской или спортивной охоты не будут. Бакланов надо добыть до 1 июля.
«В настоящее время в Северо-Байкальском, Баргузинском, Кабанском районах работа начата. Прибайкальский тоже присоединяется. Селенгинский район еще не отчитался, но у них там только 80 особей (подлежат добыче – прим.) на территории Гусиного озера», - пояснила руководитель Бурприроднадзора.
Муниципалам рекомендовали выделить средства на возмещение затрат на добычу. В Бурятии постоянно подводят промежуточные итоги.
Депутат Леонид Белых поднял вопрос контроля. Оказалось, что учет добытых птиц ведется не по головам, а по паре лапок, которые сдаются.
«Часть особей, около 400, будет сдана на пробы птичьего гриппа в рамках противоэпизоотических мероприятий. Часть наши охотники хотят использовать для своих охотничьих собак. Остальное, невостребованное, идет на утилизацию в скотомогильники», - рассказала Марина Дамдинова.
Леонид Белых высказал мнение, что борьба с бакланами методом отстрела довольна сложна.
«А нельзя, допустим… ну как прерываем беременность, так и когда они гнездятся – в это время яйца собирать, чтобы регулировать. Три отложили, два забрали, или все забрали - так можно регулировать. Я уверен, что стрельбами ничего не добьемся», - выступил депутат.
Оказалось, что это является нарушением правил охоты. Баклана можно в качестве охотничьего ресурса только подвергать отстрелу.
Какой результат даст отстрел трех тысяч птиц никто не знает. Это можно считать первым шагом в регулировании числа бакланов в Бурятии. И сейчас есть мысль, говоря об изъятии бакланов, вести речь не о количестве птиц, а о процентах изъятия из популяции.
Депутат Баир Доржиев спросил, сколько бакланов сейчас насчитывается в республике.
«Первый раз они появились в Чивыркуйском заливе. Сейчас речь идет уже о пяти районах. И в Курумканском районе они есть, в верховья Баргузина заходят, в других районах. Если будем таким способом регулировать, то они еще по всей Бурятии разлетятся. Если из, может, 100 тысяч убьем тысячу, это не решим вопрос кардинально. Из 100 тысяч надо 50 тысяч уничтожить», - обнародовал он свое видение масштабов борьбы с этим видом птиц.
Выступление депутата, видимо, немного покоробило спикера Хурала Владимира Павлова, который вел заседание. Он обратил внимание участников заседания, что слово «уничтожать» здесь не подходит, а точнее говорить - «изъятие».
А бакланов, по словам руководителя Бурприроднадзора, исходя из исследования БГУ, в 2022 году было 48 тысяч особей.
«Бурприроднадзор не осуществляет государственный мониторинг данного вида», - указала Марина Дамдинова, сказав, что изъятие трех тысяч особей, возможно, недостаточно. Но для наращивания цифры нужны научные основания.
После текущего отстрела бакланов, будет проведен дополнительный негосударственный мониторинг популяции. На осенний период охоты, возможно, по баклану примут новое решение.
«Пищевой рацион баклана в большей степени составляют частиковые виды рыб. И только в период массового скопления нерестового омуля на мелководье баклан инстинктивно переключается на добычу данного вида. Таким образом, ситуацию нельзя назвать критически опасной для нерестовых стад омуля», - поясняли недавно «Номер один» в Бурприроднадзоре малоизвестные широкой публике аспекты.
Фото: pixabay.com