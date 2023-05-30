В Улан-Удэ трамвай украсили портретами экоактивистов

Экоактивисты организации АНО «Событие» рассказали, что в городе появился трамвай с портретами волонтеров, а также логотипами проекта «Мусор из головы» и «Мы вместе». Раньше на старом трамвае было граффити с драконом.







«Для преображения мы взяли самый старенький, потертый электротранспорт. После того как его отремонтировали и покрасили, наш трамвайчик уже было не узнать!»

- делятся волонтеры.



Помимо фотографий, на трамвае надписи «Сохраним Байкал» и «Отдыхая на природе, забери мусор с собой».







Напомним, организацию АНО «Событие» возглавляет известный в Бурятии экоактивист Чингис Болотов. Как писал «Номер один», волонтеры регулярно устраивают субботники в разных районах нашей республики, в частности, организуют уборку берегов Байкала.



Фото: АНО "Событие"