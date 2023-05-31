Сотрудники У-УАЗ стали победителями чемпионата профмастерства

Россыпь наград завоевали сотрудники Улан-Удэнского авизавода на восьмом корпоративном чемпионате профессионального мастерства холдинга «Вертолеты России» (Ростех). Чемпионат в этом году проводился на базе Казанского вертолетного завода, сообщили в пресс-службе холдинга.Первые места в компетенциях «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» достались работникам Улан-Удэнского авиационного завода – Даниле Черных и Дмитрию Крапивину. А команда У-УАЗ в составе Виктории Цыреновой и Олега Пальшина взяла «золото» в компетенции «Развитие производственной системы».Состязания проходили по семи компетенциям и объединили около 90 работников с различных предприятий холдинга. Кубок чемпионата в общекомандном зачете завоевала команда КВЗ. Призеры состязаний, представляющие разные предприятия холдинга, примут участие в ежегодном корпоративном чемпионате Ростеха по профессиональному мастерству «Время первых».«Корпоративный чемпионат способствует развитию профессиональных навыков работников. Участники таких проектов вырастают в сильных экспертов и наставников, традиционно именно они помогают в адаптации и развитии специалистов на местах», – отметил директор по персоналу и организационному развитию холдинга «Вертолеты России» Александр Некрасов.Победители конкурса профмастерства, а также серебряные и бронзовые призеры примут участие в отборочном чемпионате госкорпорации Ростех «Время первых», который состоится уже этим летом. Они получат шанс выйти в финал и поехать на Национальный чемпионат профессионального мастерства.Фото: egov-buryatia.ru