Общество 31.05.2023 в 10:43

В Бурятии поддержат молодых ученых

В Народном Хурале обсудили законодательство в области социальной политики
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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии поддержат молодых ученых
В республиканском парламенте состоялся «круглый стол» «Национальная государственность и государственное единство». Мероприятие стало продолжением открывшейся международной научной конференции «Трансграничье востока России в модернизационных процессах XX-XXI вв.». Мероприятие посвящено празднованию 100-летию со дня образования республики Бурятии.

В работе «круглого стола» приняли участие ученые Бурятии, а также Тывы, Монголии, Новосибирска, Москвы, депутаты Народного Хурала Бурятии и другие. Темой заседания стало предстоящее 30-летие Конституции Российской Федерации. По мнению ученых, с учетом этой даты сейчас растет интерес не только историков, но и общества к деятельности законодательной власти, к парламентским отношениям.

Приветствуя участников круглого стола, заместитель председателя Народного Хурала Бурятии Татьяна Мантатова поздравила с юбилеем республики и отметила фундаментальные основы конституционного строя.

- Все со временем меняется, проходят эпохи, меняется государственное устройство, но главное, чтобы в основе оставался фундамент – это духовно-нравственные ценности, историческая преемственность, межэтническое равенство. Они должны оставаться в любое время в нашей Конституции, нашей государственности, чтобы люди понимали и принимали основы конституционного строя, - отметила депутат.

Председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец подчеркнул важность сотрудничества законодательного органа власти с научным сообществом.

- Мы, как законодатели, принимаем законы, но мы работаем в текущем режиме, решаем тактические задачи. Однако важно помимо текущих дел работать на перспективу, на стратегический масштаб. Без науки это сделать невозможно. Есть стратегия социально-экономического развития, по которой мы работаем, но экономика, политическая ситуация меняются быстро, поэтому и реагировать нужно оперативно – менять законодательство под реалии сегодняшнего дня, максимально эффективно использовать бюджетные средства, - высказался парламентарий.

Ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Республике Бурятия, кандидат исторических наук Евгений Нолев сообщил, что грядущее 30-летие Конституции РФ стало одним из приоритетов в работе Российского исторического общества. Благодаря деятельности Российского исторического общества и фонда «История отечества» интерес к законодательной власти, к парламентским отношениям в обществе усиливается.«30-летие Конституции - приоритетная тема научной работы общества на этот год», - подчеркнул ученый.

Председатель комитета Народного Хурала по межрегиональным связям Инна Ивахинова рассказала собравшимся о важном законопроекте, который республиканский парламент начал разрабатывать еще в 2016 году.

- Комитет по межрегиональным связям в 2016 году начал разрабатывать законопроект, связанный со статусом молодого ученого. Если на федеральном уровне решение о закреплении статуса «молодой ученый» принимается только сейчас, то мы эту работу начали еще в 2016, а в 2018 закрепили законодательно. В 2020 году, принимая наш закон «О молодежной политике в Республике Бурятия», понятие «молодой ученый» мы прописали в этом законе. Это большое достижение в законодательной сфере. Статус «молодой ученый» дает ряд льгот, - сказала Инна Ивахинова.

На «круглом столе» затронули и проблему бурятского языка, а точнее отсутствие в республике специализированного факультета, готовящего преподавателей бурятского языка. Вместо факультета по бурятской филологии с 2020 года в Бypятcкoм гocyдapcтвeннoм yнивepcитeте работает выcшая шкoла бypятcкoгo языкa и литepaтypы.

- На сегодня набрать студентов по специальности «учитель бурятского языка» мы не можем, сейчас обучается меньше 100 человек, - констатировал ректор БГУ Алдар Дамдинов.

В ходе «круглого стола» выступили председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству Виктор Малышенко с докладом «Исторический опыт социальной модернизации XX-XXI в.в.», а также академик РАН Арнольд Тулохонов, доктор филологических наук из Тывы Бичелдей Каадыр-оола.

Все рекомендации, которые подготовили по итогам обсуждений в работе «круглого стола», будут приняты во внимание при дальнейшей работе.

Фото: «Номер один»
Теги
хурал наука

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