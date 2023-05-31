В Бурятии поддержат молодых ученых

В республиканском парламенте состоялся «круглый стол» «Национальная государственность и государственное единство». Мероприятие стало продолжением открывшейся международной научной конференции «Трансграничье востока России в модернизационных процессах XX-XXI вв.». Мероприятие посвящено празднованию 100-летию со дня образования республики Бурятии.В работе «круглого стола» приняли участие ученые Бурятии, а также Тывы, Монголии, Новосибирска, Москвы, депутаты Народного Хурала Бурятии и другие. Темой заседания стало предстоящее 30-летие Конституции Российской Федерации. По мнению ученых, с учетом этой даты сейчас растет интерес не только историков, но и общества к деятельности законодательной власти, к парламентским отношениям.Приветствуя участников круглого стола, заместитель председателя Народного Хурала Бурятии Татьяна Мантатова поздравила с юбилеем республики и отметила фундаментальные основы конституционного строя.- Все со временем меняется, проходят эпохи, меняется государственное устройство, но главное, чтобы в основе оставался фундамент – это духовно-нравственные ценности, историческая преемственность, межэтническое равенство. Они должны оставаться в любое время в нашей Конституции, нашей государственности, чтобы люди понимали и принимали основы конституционного строя, - отметила депутат.Председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец подчеркнул важность сотрудничества законодательного органа власти с научным сообществом.- Мы, как законодатели, принимаем законы, но мы работаем в текущем режиме, решаем тактические задачи. Однако важно помимо текущих дел работать на перспективу, на стратегический масштаб. Без науки это сделать невозможно. Есть стратегия социально-экономического развития, по которой мы работаем, но экономика, политическая ситуация меняются быстро, поэтому и реагировать нужно оперативно – менять законодательство под реалии сегодняшнего дня, максимально эффективно использовать бюджетные средства, - высказался парламентарий.Ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Республике Бурятия, кандидат исторических наук Евгений Нолев сообщил, что грядущее 30-летие Конституции РФ стало одним из приоритетов в работе Российского исторического общества. Благодаря деятельности Российского исторического общества и фонда «История отечества» интерес к законодательной власти, к парламентским отношениям в обществе усиливается.«30-летие Конституции - приоритетная тема научной работы общества на этот год», - подчеркнул ученый.Председатель комитета Народного Хурала по межрегиональным связям Инна Ивахинова рассказала собравшимся о важном законопроекте, который республиканский парламент начал разрабатывать еще в 2016 году.- Комитет по межрегиональным связям в 2016 году начал разрабатывать законопроект, связанный со статусом молодого ученого. Если на федеральном уровне решение о закреплении статуса «молодой ученый» принимается только сейчас, то мы эту работу начали еще в 2016, а в 2018 закрепили законодательно. В 2020 году, принимая наш закон «О молодежной политике в Республике Бурятия», понятие «молодой ученый» мы прописали в этом законе. Это большое достижение в законодательной сфере. Статус «молодой ученый» дает ряд льгот, - сказала Инна Ивахинова.На «круглом столе» затронули и проблему бурятского языка, а точнее отсутствие в республике специализированного факультета, готовящего преподавателей бурятского языка. Вместо факультета по бурятской филологии с 2020 года в Бypятcкoм гocyдapcтвeннoм yнивepcитeте работает выcшая шкoла бypятcкoгo языкa и литepaтypы.- На сегодня набрать студентов по специальности «учитель бурятского языка» мы не можем, сейчас обучается меньше 100 человек, - констатировал ректор БГУ Алдар Дамдинов.В ходе «круглого стола» выступили председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству Виктор Малышенко с докладом «Исторический опыт социальной модернизации XX-XXI в.в.», а также академик РАН Арнольд Тулохонов, доктор филологических наук из Тывы Бичелдей Каадыр-оола.Все рекомендации, которые подготовили по итогам обсуждений в работе «круглого стола», будут приняты во внимание при дальнейшей работе.Фото: «Номер один»