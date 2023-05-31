Общество 31.05.2023 в 11:08

Школы и колледжи Бурятии поборются за место в финале «Лиги знаний»

Республиканский этап всероссийского интеллектуального турнира пройдет в БГУ
A- A+
Текст: Номер один
Школы и колледжи Бурятии поборются за место в финале «Лиги знаний»
Региональный этап «Лиги Знаний: школы и колледжи» завершится большой игрой на площадке Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова 7 июня. Сильнейшее учебное заведение представит Бурятию на финале в Москве, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях Бурятии.

«Нашей основной задачей является формирование единого сообщества школьников и студентов с высоким уровнем лидерских качеств, заинтересованных в изменении взглядов и ценностей вокруг себя, в нашей республике. В турнире приняли участие 3330 школьников и студентов среднего профессионального образования Бурятии. Конечно, для нас это небольшая часть молодежи, но российское общество «Знание» объединило самых активных, целеустремленных, позитивных и высокоинтеллектуальных школьников и студентов. Мы благодарим за активное участие студентов Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова, Бурятского колледжа технологий и лесопользования, Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта. Успехов ребятам, и пусть победит сильнейшая команда», - отметил ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг «Дневной дозор» и «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Напомним, что турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта этого года и собрал свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны. Это один из игровых просветительских форматов от российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление «Знание.Игра». Два первых этапа — индивидуальный и командный — состоялись на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проходят очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта России сразятся в федеральном финале.

Фото: egov-buryatia.ru

Теги
образование знания турнир

Все новости

В театре оперы и балета прошло торжественное собрание общественности
31.05.2023 в 11:15
В Улан-Удэ пьяный байкер прикинулся глухим и слепым
31.05.2023 в 11:10
Школы и колледжи Бурятии поборются за место в финале «Лиги знаний»
31.05.2023 в 11:08
В Бурятии поддержат молодых ученых
31.05.2023 в 10:43
Тимлюйский цементный завод готов к сезону пиковых нагрузок
31.05.2023 в 10:38
Сотрудники У-УАЗ стали победителями чемпионата профмастерства
31.05.2023 в 10:10
В Бурятии опрокинулся пьяный мотоциклист
31.05.2023 в 10:07
В Бурятии медведи стали соучастниками мошенничества. Невольно
31.05.2023 в 09:35
В Бурятии открылся филиал фонда поддержки участников СВО
31.05.2023 в 09:30
Использование личного имущества в служебных целях
31.05.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
В Бурятии поддержат молодых ученых
В Народном Хурале обсудили законодательство в области социальной политики
31.05.2023 в 10:43
Сотрудники У-УАЗ стали победителями чемпионата профмастерства
«Вертолеты России» подвели итоги чемпионата, состоявшегося в Казани
31.05.2023 в 10:10
В Бурятии медведи стали соучастниками мошенничества. Невольно
Легкая паника от их появления вблизи сел обернулась фиктивными договорами на охрану водозабора
31.05.2023 в 09:35
В Бурятии открылся филиал фонда поддержки участников СВО
Бойцы и члены их семей смогут получить там все меры поддержки
31.05.2023 в 09:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru