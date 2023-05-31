Школы и колледжи Бурятии поборются за место в финале «Лиги знаний»

Региональный этап «Лиги Знаний: школы и колледжи» завершится большой игрой на площадке Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова 7 июня. Сильнейшее учебное заведение представит Бурятию на финале в Москве, сообщили в пресс-службе правительства республики.В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях Бурятии.«Нашей основной задачей является формирование единого сообщества школьников и студентов с высоким уровнем лидерских качеств, заинтересованных в изменении взглядов и ценностей вокруг себя, в нашей республике. В турнире приняли участие 3330 школьников и студентов среднего профессионального образования Бурятии. Конечно, для нас это небольшая часть молодежи, но российское общество «Знание» объединило самых активных, целеустремленных, позитивных и высокоинтеллектуальных школьников и студентов. Мы благодарим за активное участие студентов Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова, Бурятского колледжа технологий и лесопользования, Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта. Успехов ребятам, и пусть победит сильнейшая команда», - отметил ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг «Дневной дозор» и «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.Напомним, что турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта этого года и собрал свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны. Это один из игровых просветительских форматов от российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление «Знание.Игра». Два первых этапа — индивидуальный и командный — состоялись на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проходят очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта России сразятся в федеральном финале.Фото: egov-buryatia.ru