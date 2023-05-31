Недоступность Монголии помогла взыскать алименты в Бурятии

Ради поездки в Монголию уроженец Бурятии уплатил долг по алиментам своему сыну, сообщили в республиканском управлении ФССП. Исполнительное производство в отношении должника возобновляли несколько раз.Пока работал — платил. Увольнялся — поступления прекращались. За несколько лет задолженность достигла 115 тысяч рублей. Поскольку на связь должник не выходил, его пришлось разыскивать. Оказалось, что он проживает в Иркутске. В связи со значительным размером задолженности судебный пристав-исполнитель среди прочих мер принудительного исполнения вынес постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.«В мае мужчина решил посетить Монголию, но границу не смог пересечь. Испугавшись срыва своих планов, должник сразу же приехал в Улан-Удэ. Судебный пристав объяснил ему, почему был вынесен запрет на выезд, и рассчитал полную задолженность по алиментам, которую необходимо было погасить для снятия ограничений. В этот же день долг был полностью выплачен», - рассказали в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ.Напомним, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если задолженность по судебному акту составляет свыше 30 тысяч рублей. Но если производство находится на исполнении более 2 месяцев, то нижний предел суммы составляет уже 10 тысяч рублей. Порог в 30 тысяч рублей не касается долгов по алиментам, выплат компенсаций за возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда. Для данных категорий исполнительных производств лимит остаётся на уровне 10 тысяч рублей.Узнать о наличии задолженности можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, где также можно сформировать квитанцию для оплаты долга в ближайшем отделении банка, и в Центре информирования граждан по телефону: 8 (3012) 28-94-01.Фото: ФССП