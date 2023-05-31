Общество 31.05.2023 в 15:16

В Улан-Удэ родным погибших бойцов вручили ордена Мужества

За отвагу и героизм посмертно награждены Евгений Арсентьев, Антон Рогачёв и Юрий Тудупов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ родным погибших бойцов вручили ордена Мужества
Церемония вручения наград родным погибших в ходе специальной военной операции бойцов состоялась сегодня в администрации Октябрьского района Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, за отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены майор Евгений Арсентьев, прапорщик Антон Рогачёв и старший сержант Юрий Тудупов.

- Мой сын — настоящий Герой. Я воспитала мужчину, который сражался за наше мирное небо и отдал не просто долг своей Родине, но и жизнь за наше счастливое будущее. Я горжусь им, он навсегда в моём сердце, - поделилась Наталья Арсентьева, мама награжденного военнослужащего.

Руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев в своем выступлении отметил, что каждый из бойцов вносит огромный вклад в общую победу над врагом.

- Герои отдают самое ценное, что у них есть - свою жизнь. И мы всегда будем бережно хранить память об их подвигах, - сказал Андрей Муравьев.

Майор Евгений Арсентьев родился в г. Райчихинск Амурской области. Свой путь профессионального военного начал в 2001 году. Участвовал в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского округа. Принимал участие в специальной военной операции на Украине с июля 2022 года.

Прапорщик Антон Рогачёв родился в Закаменске. С 2013 по 2014 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. Участвовал в спецоперации с октября 2022 года. Погиб 21 декабря 2022 года.

Старший сержант Юрий Тудупов родился в Закаменске. С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. Принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. Погиб 5 января 2023 года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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