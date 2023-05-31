Общество 31.05.2023 в 15:51

В Улан-Удэ приступили к расширению проспекта 50-летия Октября

Там появится третья полоса для общественного транспорта и спецмашин
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ приступили к расширению проспекта 50-летия Октября
В Улан-Удэ начали расширять дорогу по проспекту 50-летия Октября. Как рассказали в мэрии города, на участке от ул. Октябрьской до ФСК дорожники расширят проезжую часть на 1,5 метра. На участке от Комсомольской площади до ул. Цивилева планируется сместить существующее ограждение влево. Все это делается для добавления третьей дополнительной полосы, по которой будет ездить только общественный и специализированный транспорт – автомобили скорой помощи, пожарные, полиция.

Напомним, дорогу по проспекту 50-летия Октября ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновлять будут участок от ФСК до улицы Цивилева протяженностью почти 1,2 км. Масштабные работы пройдут в два этапа. Первый этап будет реализован в этот строительный сезон, второй запланирован на 2024 год.

В рамках ремонта подрядчик ООО «Байкалагропром» заменит дорожное покрытие, бордюрные камни, тротуары, установит делиниаторы и устроит третью дополнительную полосу движения.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы будут производиться поочередно по половине проезжей части. Проспект 50-лeтия Октября полностью перекрываться не будет, перекрытия будут только в ночное время.

Всего этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка во всех районах города. С 2017 года в столице Бурятии уже отремонтировано 153 км дорог. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80 процентов дорог.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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