Общество 31.05.2023 в 16:52
В Китай везут советские товары
Фотоаппараты, кинокамеры и почтовые марки СССР обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР
Текст: Номер один
Пленочные фотоаппараты, кинокамеры, почтовые марки времен СССР обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе, сообщила пресс-служба Дальневосточной таможни.
Пять раритетных пленочных фотоаппаратов «Киев Kiev», «Зоркий Zorki», «Zenit-В», сделанные в СССР и ГДР, три видеокамеры этого же периода и шесь альбомов с почтовыми марками на различную тематику таможенники обнаружили в ручной клади пассажира. Гость из Поднебесной не внес их в пассажирскую таможенную декларацию и на вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.
Кроме того, эти товары могут являться культурной или исторической ценностью. При их вывозе необходимо представить заключение минкультуры России.
Обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.
Фото: skladnz.ru
Пять раритетных пленочных фотоаппаратов «Киев Kiev», «Зоркий Zorki», «Zenit-В», сделанные в СССР и ГДР, три видеокамеры этого же периода и шесь альбомов с почтовыми марками на различную тематику таможенники обнаружили в ручной клади пассажира. Гость из Поднебесной не внес их в пассажирскую таможенную декларацию и на вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.
Кроме того, эти товары могут являться культурной или исторической ценностью. При их вывозе необходимо представить заключение минкультуры России.
Обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.
Фото: skladnz.ru