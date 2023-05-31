В Китай везут советские товары

Пленочные фотоаппараты, кинокамеры, почтовые марки времен СССР обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе, сообщила пресс-служба Дальневосточной таможни.Пять раритетных пленочных фотоаппаратов «Киев Kiev», «Зоркий Zorki», «Zenit-В», сделанные в СССР и ГДР, три видеокамеры этого же периода и шесь альбомов с почтовыми марками на различную тематику таможенники обнаружили в ручной клади пассажира. Гость из Поднебесной не внес их в пассажирскую таможенную декларацию и на вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.Кроме того, эти товары могут являться культурной или исторической ценностью. При их вывозе необходимо представить заключение минкультуры России.Обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.Фото: skladnz.ru