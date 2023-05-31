Общество 31.05.2023 в 16:52

В Китай везут советские товары

Фотоаппараты, кинокамеры и почтовые марки  СССР обнаружили  читинские таможенники  у гражданина КНР
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Текст: Номер один
В Китай везут советские товары
Пленочные фотоаппараты, кинокамеры, почтовые марки времен СССР обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе, сообщила пресс-служба Дальневосточной таможни.

Пять раритетных пленочных фотоаппаратов «Киев Kiev», «Зоркий Zorki», «Zenit-В», сделанные в СССР и ГДР, три видеокамеры этого же периода и шесь  альбомов с почтовыми марками на различную тематику таможенники обнаружили в ручной клади пассажира. Гость из Поднебесной не внес их в пассажирскую таможенную декларацию и на вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.

Кроме того, эти товары могут являться культурной или исторической ценностью. При их вывозе необходимо представить заключение минкультуры России.

Обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.

Фото: skladnz.ru
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