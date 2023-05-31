В Улан-Удэ в год 100-летия Бурятии отремонтируют 106-летний дом

В Улан-Удэ капитально отремонтируют многоквартирный дом по адресу Куйбышева, 7, который расположен в историческом центре города и находится в списке объектов культурного наследия. История здания насчитывает 106 лет, этим летом в старинном доме обновят электросети, сообщили в Фонде капитального ремонта республики.Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в старинном строении начнутся в конце лета. В двухэтажном деревянном доме установят энергосберегающие светильники в подъезде и над его входом, заменят распределительные щиты, магистральные линии и смонтируют контур повторного заземления. Затраты составят почти 200 тыс руб.Дом находится в перечне объектов культурного наследия и для того, чтобы проводить капитальный ремонт на таких объектах, у подрядной организации обязательно должна быть соответствующая лицензия.«Ремонт проведет подрядная организация - одна из трех, состоящих в реестре квалифицированных подрядных организаций и имеющих лицензию на проведение работ, связанных с объектами культурного наследия», - поясняют в ФКР.В фонде отмечают, что качество работ не зависит от того, в каком доме они производятся. Будь это большая современная многоэтажка, объект культурного наследия или простой двухэтажный деревянный дом, расположен он в столице Бурятии или в отдаленных районах республики. Подход к контролю и производству работ ко всем одинаков.Напомним, ремонт домов в Бурятии проводится в соответствии с региональной программой. Ее реализация направлена на обеспечение безопасности проживания населения, снижение уровня износа жилищного фонда и улучшение условий проживания граждан. В 2023 году в Бурятии запланировано отремонтировать 522 многоквартирных дома.Фото: ФКР