В Улан-Удэ состоится акция по уборке мусора в честь Дня эколога

5 июня, в профессиональный праздник всех защитников природы и экологов-активистов, волонтеры АНО "Событие" и сотрудники Минприроды Бурятии проведут экологическую акцию по сбору мусора на набережной реки Селенга. Начало акции: 15:00. Продолжительность: ориентировочно 2 часа. Мешки и перчатки выдадут на месте.- Принять участие может любой желающий. Записывайтесь по телефону: +79148476370. Присоединяйтесь! Сохраним природу родного края вместе! – призывает экоактивист, директор АНО «Событие» Чингис Болотов.