Общество 31.05.2023 в 18:48

В Улан-Удэ состоится акция по уборке мусора в честь Дня эколога

Добровольцы уберутся на Набережной реки Селенга
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В Улан-Удэ состоится акция по уборке мусора в честь Дня эколога
5 июня, в профессиональный праздник всех  защитников природы и экологов-активистов, волонтеры АНО "Событие" и сотрудники Минприроды Бурятии проведут экологическую акцию по сбору мусора на набережной реки Селенга. Начало акции: 15:00. Продолжительность: ориентировочно 2 часа. Мешки и перчатки выдадут на месте.

- Принять участие может любой желающий. Записывайтесь по телефону: +79148476370. Присоединяйтесь! Сохраним природу родного края вместе! – призывает экоактивист, директор АНО «Событие» Чингис Болотов. 

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