В Улан-Удэ представили книги, изданные к 100-летию Бурятии

В Улан-Удэ в Национальной библиотеке состоялась презентация книг, изданных к столетию Бурятии. Издания рассказывают об истории и самобытной культуре народов республики.Это архивный сборник «100 документов и 100 фотографий по истории Бурятии», научно-популярная энциклопедия «Буряад юртэмсэ» (Вселенная бурята), антология произведений писателей Бурятии «Современная проза Бурятии на русском языке», «Современная поэзия Бурятии на русском языке», «Бурятские летописи» и «Республика Бурятия. 100 лет. Хроника, события, комментарии», сообщили в пресс-службе правительства республики.«Поздравляю всех с тем, что у нас появились такие замечательные книги. Мы благодарим авторов, которые прошли большой творческий путь к созданию книг, вы проделали огромную работу. В этом году республика обогатилась уникальными изданиями. Также поздравляю наших читателей, которым будут доступны книги, которые рассказывают об истории нашей республики, уникальные летописи, впервые переведенные со старомонгольского на бурятский и на русский языки. Приятного всем чтения!», - сказала заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.Каждая книга - это подарочное издание высокого полиграфического качества. Уникальный исторический памятник «100 документов и 100 фотографий по истории Бурятии из фондов Государственного архива Республики Бурятия» стал одним из первых проектов в рамках празднования юбилейной даты. Документы и фотографии, использованные в книге, отражают важные вехи в истории Бурятии.Для профессиональных ученых, историков, преподавателей, этнографов и всех ценителей древних традиций и уникальной культуры бурятского народа прекрасным подарком станет книга «Буряад юртэмсэ» (Вселенная бурята).Произведения авторов республики представлены в «Антологии произведений писателей Бурятии». На ее страницах читатель познакомится с поэзией и прозой на русском и бурятском языках.В книгу «Бурятские летописи» вошли исторические летописи 18-го - начала 20-го веков. В первый том серии исторических хроник вошли семь значительных произведений бурятской литературы, созданных светскими и религиозными деятелями на монгольской письменности в период с середины 18-го по начало 20-го века. В настоящий момент авторы работают над материалами последующих серий исторических хроник. Всего планируется выпустить еще пять томов.Презентация книг в Национальной библиотеке сопровождалась книжно-иллюстративной выставкой из фондов Центра обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов. На выставке гости познакомиться с историей книгоиздания Бурятии.Добавим, что все пять книг к 100-летию республики подготовлены Национальной библиотекой и Государственным архивом Бурятии при поддержке Министерства культуры России. Издания будут направлены в библиотеки всех районов Бурятии и будут доступны любому читателю.Фото: egov-buryatia.ru