Общество 01.06.2023 в 11:46
Почти два года в СИЗО за пустую сумку
В Новосибирске уборщица, оправданная за кражу 7 млн, будет требовать компенсацию
Текст: Номер один
Новосибирский областной суд освободил из СИЗО 45-летнюю Айнагуль Борбуеву, осужденную за кражу сумки, где якобы лежали 7 миллионов рублей. Мигрантка нашла на улице чехол из-под ноутбука, через несколько дней в полицию подал заявление его владелец. Он уверял, что внутри были 7 миллионов. Айнагуль провела в СИЗО почти два года, доказывая свою невиновность: она не отрицала, что взяла сумку, но уверяла, что та была без денег.
- Судебная коллегия определила – приговор Октябрьского районного суда от 7 октября 2022 года в отношении Борбуевой А.П. изменить. Действия ее переквалифицировать с п «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ на ч.1 ст. 158 УК РФ, от назначенного наказания в виде штрафа в 60 тысяч рублей Борбуеву освободить. Избранную меру пресечения отменить, из-под стражи в СИЗО №1 Новосибирска Борбуеву освободить, - зачитала приговор судья Новосибирского областного суда Елена Плотникова.
Освобожденная Айнагуль Борбуева дала первое интервью КП-Новосибирск. Женщина рассказывает, что в СИЗО читала детективы: Донцову, Улицкую и других авторов, «чтобы успокоиться». Зла на бизнесмена не держит, а вот компенсацию за пошатнувшееся здоровье планирует отсудить.
- Я провела в СИЗО 1 год и 7 месяцев, оставался месяц до конца назначенного первым приговором срока, и могла выйти по УДО. Но мне хотелось справедливости: в сумке, которую я нашла, не было денег. В первую очередь меня поддержала семья - родные и мои близкие друзья. «Комсомольская правда» писала про нестыковки в деле, адвокаты поддерживали. Даже сокамерницы были в шоке. Как можно за пустую сумку посадить человека? Ведь не было доказано, что там были деньги. Говорили: «Ладно, мы-то знаем, за что сидим. А вот ты сидишь ни за что». Со здоровьем у меня тут начались проблемы. Сейчас буду лечиться, меня поддержат родные и соотечественники, - рассказала КП-Новосибирск Айнагуль Борбуева.
- Тревожно было ждать решения по апелляции сегодня?
- Да. На первом суде я до конца верила, что судья хотя бы отпустит по отсиженному в СИЗО сроку, но она вынесла мне приговор - 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Сейчас, спасибо, услышали, выпустили. Если честно, хочу уехать на родину в Киргизию теперь.
- Вы будете судиться за компенсацию?
- Да, мы с адвокатом дальше продолжим. А сейчас я наконец-то с семьей, меня встречали муж, сын, мои близкие друзья и соотечественники из консульства.
- Бизнесмен обвинял вас в краже. Как думаете, какое наказание ему теперь будет и будет ли?
- Я никому не желаю оказаться на моем месте, даже самому заклятому врагу. На все Бог судья.
Фото: Игорь Николаев
- Судебная коллегия определила – приговор Октябрьского районного суда от 7 октября 2022 года в отношении Борбуевой А.П. изменить. Действия ее переквалифицировать с п «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ на ч.1 ст. 158 УК РФ, от назначенного наказания в виде штрафа в 60 тысяч рублей Борбуеву освободить. Избранную меру пресечения отменить, из-под стражи в СИЗО №1 Новосибирска Борбуеву освободить, - зачитала приговор судья Новосибирского областного суда Елена Плотникова.
Освобожденная Айнагуль Борбуева дала первое интервью КП-Новосибирск. Женщина рассказывает, что в СИЗО читала детективы: Донцову, Улицкую и других авторов, «чтобы успокоиться». Зла на бизнесмена не держит, а вот компенсацию за пошатнувшееся здоровье планирует отсудить.
- Я провела в СИЗО 1 год и 7 месяцев, оставался месяц до конца назначенного первым приговором срока, и могла выйти по УДО. Но мне хотелось справедливости: в сумке, которую я нашла, не было денег. В первую очередь меня поддержала семья - родные и мои близкие друзья. «Комсомольская правда» писала про нестыковки в деле, адвокаты поддерживали. Даже сокамерницы были в шоке. Как можно за пустую сумку посадить человека? Ведь не было доказано, что там были деньги. Говорили: «Ладно, мы-то знаем, за что сидим. А вот ты сидишь ни за что». Со здоровьем у меня тут начались проблемы. Сейчас буду лечиться, меня поддержат родные и соотечественники, - рассказала КП-Новосибирск Айнагуль Борбуева.
- Тревожно было ждать решения по апелляции сегодня?
- Да. На первом суде я до конца верила, что судья хотя бы отпустит по отсиженному в СИЗО сроку, но она вынесла мне приговор - 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Сейчас, спасибо, услышали, выпустили. Если честно, хочу уехать на родину в Киргизию теперь.
- Вы будете судиться за компенсацию?
- Да, мы с адвокатом дальше продолжим. А сейчас я наконец-то с семьей, меня встречали муж, сын, мои близкие друзья и соотечественники из консульства.
- Бизнесмен обвинял вас в краже. Как думаете, какое наказание ему теперь будет и будет ли?
- Я никому не желаю оказаться на моем месте, даже самому заклятому врагу. На все Бог судья.
Фото: Игорь Николаев
Тегипреступность кража приговор