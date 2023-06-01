Общество 01.06.2023 в 15:28

Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные экскурсии

Они пройдут 2 и 3 июня
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Текст: Константин Воронов
Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные экскурсии
В честь 100-летия образования Республики Бурятия 2 и 3 июня в Улан-Удэ пройдут бесплатные автобусные, пешеходные и трамвайные экскурсии. Записаться на них можно будет 2 июня с 10 до 21 часов и 3 июня в презентационном шатре города Улан-Удэ на площади Советов.

Автобусная экскурсия «Знакомыми улицами на «Волгабасе»

Время: 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 19:00 - 21:00

Место посадки: парковка между зданиями на ул. Борсоева 13А и 13Б (перед зданием Управления Федерального казначейства по РБ, за зданием Прокуратуры РБ).

Пешеходная экскурсия «Прогулка по столице»

Время: 12:00 - 13:30, 14:30 - 16:00, 17:00 - 18:30

Место начала: презентационный шатер мэрии г. Улан-Удэ на площади Советов за памятником Ленина. Место окончания: площадь Революции.

Заявки на экскурсии принимаются по телефону (3012) 37-21-13 сегодня в рабочее время до 17:30. Количество мест ограничено!

Трамвайная экскурсия «Улан-удэнское кольцо на «Львёнке»

Время: 19:00 - 20:00

На трамвайные экскурсии приглашаются победители викторины, которую можно пройти завтра 2 июня и 3 июня по Q-коду в шатре города.

Место начала и окончания: остановка Трамвайное депо, ул. Сахьяновой. До места начала экскурсии победители должны добираться самостоятельно.

Возрастное ограничение на экскурсии: 6+

Фото: мэрия Улан-Удэ
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