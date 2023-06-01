Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные экскурсии

В честь 100-летия образования Республики Бурятия 2 и 3 июня в Улан-Удэ пройдут бесплатные автобусные, пешеходные и трамвайные экскурсии. Записаться на них можно будет 2 июня с 10 до 21 часов и 3 июня в презентационном шатре города Улан-Удэ на площади Советов.Время: 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 19:00 - 21:00Место посадки: парковка между зданиями на ул. Борсоева 13А и 13Б (перед зданием Управления Федерального казначейства по РБ, за зданием Прокуратуры РБ).Время: 12:00 - 13:30, 14:30 - 16:00, 17:00 - 18:30Место начала: презентационный шатер мэрии г. Улан-Удэ на площади Советов за памятником Ленина. Место окончания: площадь Революции.Заявки на экскурсии принимаются по телефону (3012) 37-21-13 сегодня в рабочее время до 17:30. Количество мест ограничено!Время: 19:00 - 20:00На трамвайные экскурсии приглашаются победители викторины, которую можно пройти завтра 2 июня и 3 июня по Q-коду в шатре города.Место начала и окончания: остановка Трамвайное депо, ул. Сахьяновой. До места начала экскурсии победители должны добираться самостоятельно.Фото: мэрия Улан-Удэ