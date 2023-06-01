В Бурятии рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приняли участие более 135 тысяч жителей республики. Голосование завершилось накануне, сообщили в Центре компетенций по вопросам городской среды.По сравнению с результатами прошлых лет – это рекордная цифра для региона. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году.Так, в селе Бучура Бичурского района жители для благоустройства выбрали общественную территорию, расположенную по ул. Советская, 52 в. А в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района больше всего голосов набрала территория остановки общественного транспорта по ул. Ватутина, 43.В селе Санага Закаменского района было решено благоустраивать «Мемориал Победы». В городе Бабушкин с небольшим отрывом победила территории парка культуры по ул.Карла Маркса 24 А.Жители села Кижинга решили, что в следующем году нужно привести в порядок зону отдыха на Центральном стадионе по ул. Ленина. А в селе Аргада Курумканского района будет проведен ремонт памятника «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов».В поселке Саган-Нур жители проголосовали за благоустройство Площади по пр. 70 -лет Октября. Жители села Аршан Тункинского района решили обновить пешеходную зону и зону отдыха по ул. Павлова. За этот объект проголосовало 715 жителей села. А в Северобайкальске в следующем году будет продолжено обустройство входной группы городского парка.«Уже третий год в Бурятии проходит голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. В этом году в проекте приняли участие более 135 тысяч жителей. По сравнению с прошлыми годами - это рекордная цифра. Радует то, что людям не все равно как будет выглядеть парк или двор рядом с их домом. Чем больше у нас инициативных жителей, тем больше шансов получать федеральное финансирование и соответственно приводить в порядок общественные пространства и создавать новые центры притяжений. Хочу поблагодарить за проделанную работу муниципальные образования и конечно, наших граждан», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Кроме этого, жители голосовали за будущий облик общественных пространств. К примеру, в селе Усть-Кяхта жители выбирали, как будет выглядеть территория парка культуры. Победил первый дизайн- проект, в котором было предложено строительство спортивного комплекса в парке.Отметим, что по результатам голосования в следующем году на территории всей Бурятии будет благоустроено 84 парков, скверов и других общественных пространств.Фото: ulan-ude-info.ru