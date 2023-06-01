Общество 01.06.2023 в 16:11

На площади Советов в Улан-Удэ горожане смогут отведать плов и шашлыки

Более 40 временных торговых точек заработают в городе 2 и 3 июня
A- A+
Текст: Константин Воронов
На площади Советов в Улан-Удэ горожане смогут отведать плов и шашлыки
В Улан-Удэ во время праздничных мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея республики, на площади Советов, площади Революции и Арбате будут работать 44 временных торговых объекта. Как сообщили в мэрии города, там можно будет купить кулинарную продукцию, квас, прохладительные напитки, сувениры, воздушные шары, сахарную вату, поп-корн и мороженое.

Торговое обслуживание 2 и 3 июня будет организовано в местах проведения основных юбилейных мероприятий: на площади Советов (вблизи ул. Ербанова, 7а, ул. Ленина, 52, ул. Ленина, 55), площади Революции и на пешеходной части ул. Ленина (Арбат).

На площади Советов 3 июня будут работать 10 объектов общественного питания вблизи здания Геоцентра (Ленина, 55). Горожанам и гостям города предложат шашлыки, плов, фаст-фуд, кулинарную продукцию. 3 июня на площади Революции разместят зону фуд-корта с горячим питанием. Кроме этого, здесь планируются дополнительные места по продаже сувенирной продукции от Центра «Мой бизнес».

Фото: pixabay.com
Теги
праздник

Все новости

МегаФон стал партнером финансовой платформы Банки.ру
01.06.2023 в 16:52
В Бурятии объяснили причину участившихся встреч с медведями
01.06.2023 в 16:33
В Улан-Удэ состоялся праздник для особенных детей
01.06.2023 в 16:26
На площади Советов в Улан-Удэ горожане смогут отведать плов и шашлыки
01.06.2023 в 16:11
Людям не все равно как будет выглядеть парк или двор рядом с их домом
01.06.2023 в 15:58
В Чите расселяют «пизанскую» многоэтажку
01.06.2023 в 15:33
Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные экскурсии
01.06.2023 в 15:28
В Бурятии нашли заблудившуюся сборщицу черемши
01.06.2023 в 14:55
Мэр Улан-Удэ: Дети - наше будущее, наша радость и наша гордость!
01.06.2023 в 14:42
«Ростелеком» призывает соблюдать правила проведения земляных работ
01.06.2023 в 14:29
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
В Бурятии объяснили причину участившихся встреч с медведями
Бурприроднадзор: «Сейчас у медведей идёт гон»
01.06.2023 в 16:33
В Улан-Удэ состоялся праздник для особенных детей
Средства на него были собраны неравнодушными жителями республики
01.06.2023 в 16:26
Людям не все равно как будет выглядеть парк или двор рядом с их домом
Более 135 тыс жителей Бурятии проголосовало за благоустройство общественных пространств
01.06.2023 в 15:58
В Чите расселяют «пизанскую» многоэтажку
Сорок семей из «падающего» дома в Северном получили выплаты на новое жилье
01.06.2023 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru