На площади Советов в Улан-Удэ горожане смогут отведать плов и шашлыки

В Улан-Удэ во время праздничных мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея республики, на площади Советов, площади Революции и Арбате будут работать 44 временных торговых объекта. Как сообщили в мэрии города, там можно будет купить кулинарную продукцию, квас, прохладительные напитки, сувениры, воздушные шары, сахарную вату, поп-корн и мороженое.Торговое обслуживание 2 и 3 июня будет организовано в местах проведения основных юбилейных мероприятий: на площади Советов (вблизи ул. Ербанова, 7а, ул. Ленина, 52, ул. Ленина, 55), площади Революции и на пешеходной части ул. Ленина (Арбат).На площади Советов 3 июня будут работать 10 объектов общественного питания вблизи здания Геоцентра (Ленина, 55). Горожанам и гостям города предложат шашлыки, плов, фаст-фуд, кулинарную продукцию. 3 июня на площади Революции разместят зону фуд-корта с горячим питанием. Кроме этого, здесь планируются дополнительные места по продаже сувенирной продукции от Центра «Мой бизнес».Фото: pixabay.com