Общество 01.06.2023 в 16:11
На площади Советов в Улан-Удэ горожане смогут отведать плов и шашлыки
Более 40 временных торговых точек заработают в городе 2 и 3 июня
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ во время праздничных мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея республики, на площади Советов, площади Революции и Арбате будут работать 44 временных торговых объекта. Как сообщили в мэрии города, там можно будет купить кулинарную продукцию, квас, прохладительные напитки, сувениры, воздушные шары, сахарную вату, поп-корн и мороженое.
Торговое обслуживание 2 и 3 июня будет организовано в местах проведения основных юбилейных мероприятий: на площади Советов (вблизи ул. Ербанова, 7а, ул. Ленина, 52, ул. Ленина, 55), площади Революции и на пешеходной части ул. Ленина (Арбат).
На площади Советов 3 июня будут работать 10 объектов общественного питания вблизи здания Геоцентра (Ленина, 55). Горожанам и гостям города предложат шашлыки, плов, фаст-фуд, кулинарную продукцию. 3 июня на площади Революции разместят зону фуд-корта с горячим питанием. Кроме этого, здесь планируются дополнительные места по продаже сувенирной продукции от Центра «Мой бизнес».
Фото: pixabay.com
Торговое обслуживание 2 и 3 июня будет организовано в местах проведения основных юбилейных мероприятий: на площади Советов (вблизи ул. Ербанова, 7а, ул. Ленина, 52, ул. Ленина, 55), площади Революции и на пешеходной части ул. Ленина (Арбат).
На площади Советов 3 июня будут работать 10 объектов общественного питания вблизи здания Геоцентра (Ленина, 55). Горожанам и гостям города предложат шашлыки, плов, фаст-фуд, кулинарную продукцию. 3 июня на площади Революции разместят зону фуд-корта с горячим питанием. Кроме этого, здесь планируются дополнительные места по продаже сувенирной продукции от Центра «Мой бизнес».
Фото: pixabay.com
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