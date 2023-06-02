Общество 02.06.2023 в 06:00
Шишке из Бурятии закроют границу
Миллиардный ореховый бизнес привлек внимание федеральных властей
Текст: Станислав Сергеев
Недавно министр природных ресурсов страны Александр Козлов заявил, что поддерживает предложение о запрете экспорта неочищенного кедрового ореха. Ранее с законопроектом, меняющим правила обращения с этим ресурсом, выступили власти Приморья. Помимо прочего, предложенный проект предполагает больше полномочий в части регулирования этой сферы для региональных властей.
Глава Минприроды России Александр Козлов в интервью «Российской газете» рассказал, что поддерживает предложение властей Приморского края о запрете экспорта неочищенного кедрового ореха и передаче полномочия регионам на выдачу лицензий на его сбор.
«Конечно, поддерживаем. Ведь от кедрового ореха напрямую зависит состояние популяции диких кабанов - кормовой базы амурского тигра. То же касается и передачи полномочий регионам на выдачу лицензий для сбора ореха. Коллеги предлагают установить нормативы заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов для собственных нужд и определять места для их сбора», - сказал Козлов.
По его словам, власти Приморского края разработали проект федерального закона, который рассмотрели на комиссии Совета законодателей Совета Федерации.
Предложенный законопроект может сильно изменить кедровую отрасль Бурятии. Ведь республика входит в тройку регионов-лидеров по добыче дикоросов и кедровых орехов в частности. Так, за прошлый год было собрано 567 тонн. А в целом заготовка дикоросов, по сравнению с 2021 годом, выросла в два раза.
Между тем за границу из Бурятии ушло лишь 288,5 тонны. По крайней мере официально. И еще более 9 тыс. тонн республика приняла транзитом из Алтайского края, Томской и Омской областей, Красноярского края и Тывы.
С другой стороны, как уже сообщал «Номер один», основная часть собранного ореха остается неучтенной, обогащая подпольных дельцов-перекупщиков. В результате только Бичурский район, где идет активная добыча ореха, недополучает миллионы рублей, прежде всего в виде НДФЛ.
«Мы помним то время, когда сбор кедрового ореха был сезонным видом подработки сельчан, - рассказывал глава МО «Бичурский район» Василий Смолин. - Закупочная цена составляла 11 - 12 рублей за кило. Сейчас это серьезный бизнес с миллиардными оборотами на уровне оптовой купли-продажи. Цены достигают 600-650 рублей за килограмм. Орехи скупают для экспорта в Китай и страны ближнего зарубежья, приезжают из Красноярска, Новосибирска, Омска. Объявления с предложениями ореха из Бурятии можно увидеть на международных торговых площадках: «Алиэкспресс», «Алибаба» и др. Но практически весь этот бизнес находится «в тени».
В Бичурском районе девять лесных участков в аренде у легальных предпринимателей. Именно они обеспечивают растущие официальные показатели объемов заготовки кедрового ореха, которыми оперирует РАЛХ.
- Выполняя проекты освоения лесов, арендаторы организуют посты и обходы на участках в пожароопасный сезон, профилактику и оперативное тушение лесных пожаров, - отмечает Василий Смолин. – И администрации рациональнее и эффективнее взаимодействовать с несколькими легальными предпринимателями, чем с тысячей частных заготовителей».
Между тем проверки в отношении теневых скупщиков кедрового ореха (бичурских и пришлых: красноярских, иркутских и китайских) почти не проводятся. Хотя пункты их дислокации в сельских поселениях хорошо известны.
Фото: «Номер один»
Глава Минприроды России Александр Козлов в интервью «Российской газете» рассказал, что поддерживает предложение властей Приморского края о запрете экспорта неочищенного кедрового ореха и передаче полномочия регионам на выдачу лицензий на его сбор.
«Конечно, поддерживаем. Ведь от кедрового ореха напрямую зависит состояние популяции диких кабанов - кормовой базы амурского тигра. То же касается и передачи полномочий регионам на выдачу лицензий для сбора ореха. Коллеги предлагают установить нормативы заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов для собственных нужд и определять места для их сбора», - сказал Козлов.
По его словам, власти Приморского края разработали проект федерального закона, который рассмотрели на комиссии Совета законодателей Совета Федерации.
Предложенный законопроект может сильно изменить кедровую отрасль Бурятии. Ведь республика входит в тройку регионов-лидеров по добыче дикоросов и кедровых орехов в частности. Так, за прошлый год было собрано 567 тонн. А в целом заготовка дикоросов, по сравнению с 2021 годом, выросла в два раза.
Между тем за границу из Бурятии ушло лишь 288,5 тонны. По крайней мере официально. И еще более 9 тыс. тонн республика приняла транзитом из Алтайского края, Томской и Омской областей, Красноярского края и Тывы.
С другой стороны, как уже сообщал «Номер один», основная часть собранного ореха остается неучтенной, обогащая подпольных дельцов-перекупщиков. В результате только Бичурский район, где идет активная добыча ореха, недополучает миллионы рублей, прежде всего в виде НДФЛ.
«Мы помним то время, когда сбор кедрового ореха был сезонным видом подработки сельчан, - рассказывал глава МО «Бичурский район» Василий Смолин. - Закупочная цена составляла 11 - 12 рублей за кило. Сейчас это серьезный бизнес с миллиардными оборотами на уровне оптовой купли-продажи. Цены достигают 600-650 рублей за килограмм. Орехи скупают для экспорта в Китай и страны ближнего зарубежья, приезжают из Красноярска, Новосибирска, Омска. Объявления с предложениями ореха из Бурятии можно увидеть на международных торговых площадках: «Алиэкспресс», «Алибаба» и др. Но практически весь этот бизнес находится «в тени».
В Бичурском районе девять лесных участков в аренде у легальных предпринимателей. Именно они обеспечивают растущие официальные показатели объемов заготовки кедрового ореха, которыми оперирует РАЛХ.
- Выполняя проекты освоения лесов, арендаторы организуют посты и обходы на участках в пожароопасный сезон, профилактику и оперативное тушение лесных пожаров, - отмечает Василий Смолин. – И администрации рациональнее и эффективнее взаимодействовать с несколькими легальными предпринимателями, чем с тысячей частных заготовителей».
Между тем проверки в отношении теневых скупщиков кедрового ореха (бичурских и пришлых: красноярских, иркутских и китайских) почти не проводятся. Хотя пункты их дислокации в сельских поселениях хорошо известны.
Фото: «Номер один»
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