В Улан-Удэ празднуют День защиты детей

Сегодня, первого июня, во всех районах Улан-Удэ проходят детские праздники. Одновременно с городскими мероприятиями на своих избирательных округах праздники проводят депутаты Горсовета. В мкр. Шишковка для детей организовал праздник в сквере им. Сенчихина депутат Горсовета Вадим Бредний.

Праздник стартовал в 12.00. К этому времени в сквере собралось много горожан, детей, а также тех людей, кто придал происходящему атмосферу веселья.

Люди сосредоточились вокруг сцены – здесь приветствовал собравшихся Вадим Бредний, а потом выступали дети с различными концертными номерами.

- Для нас проведение Дня защиты детей в сквере им.Сенчихина стало уже доброй традицией. В течение года также проводим здесь разные праздники – 1 сентября, 9 мая, на Новый год ставим елочку. Приходят выступать дети из близлежащих детсадов, школ. Можно сказать, дети сам участвуют в организации своего праздника – танцуют, поют песни. А мы проводим конкурсы, ведь дети любят побороться за призы, - рассказал Вадим Бредний и пожелал детям веселиться от всей души. - Желаю вам, чтобы это лето было особенным, чтобы вы набрались сил, энергии, солнечного тепла, хорошо отдохнули и окрепли. Впереди у вас целых три месяца каникул. Участвуйте в викторинах, конкурсах. Здесь будет весело!

На празднике было действительно весело. Дети с удовольствием фотографировались с плюшевой Чебурашкой, которая была просто нарасхват, занимали очередь на бесплатный аквагрим, угощались мороженым и сахарной ватой – сладости также раздавались бесплатно.





Восторг вызвало и шоу мыльных пузырей – дети пытались поймать прозрачные пузырьки, прикоснуться к ним.

- Каждый год Вадим Витальевич устраивает 1 июня праздник. Мы живем недалеко и часто ходим в сквер гулять. Здесь на каждые памятные даты бывают какие-то развлечения, раздают мороженое, сладости, - говорит Ольга, пришедшая на день защиты детей с двумя малышами.

День защиты детей Вадим Бредний проводит в сквере ежегодно, начиная с 2015 года. Исключением стал только период пандемии коронавируса.

На сцену, между тем, после приветствия депутата начали выходить дети.

Наше внимание привлекла одна из участниц праздника семилетняя Лиза – родители нарядили девочку в красивое пышное платье персикового цвета, сделали красивую прическу.

- Сегодня я спою песенки «Аист на крыше» и «Сосед». Петь учусь в кружке вокала, а еще хожу на фигурное катание, - рассказала маленькая артистка.





Многие горожане приехали в сквер специально, хотя и живут далеко. Так, одна из горожанок приехала на праздник из мкр.Дивизионный вместе со своей маленькой дочкой. Женщина призналась, что впервые приехала в сквер им.Сенчихина.

Пожилая пара – Татьяна и Виталий приехали из мкр. Машзавод, чтобы поболеть за свою пятилетнюю внучку, которая выступает на празднике.

- Айлана у нас очень любит танцевать. Наша дочь с мужем живет здесь, на Шишковке, а мы приехали, чтобы увидеть выступление нашей внучки, - говорят пенсионеры.

Напомним, сегодня во всех парках Улан-Удэ проходят мастер-классы, работают аниматоры, проходят конкурсы детских рисунков и прочие развлечения.





Фото: "Номер один"