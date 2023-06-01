Общество 01.06.2023 в 17:37

В Улан-Удэ празднуют День защиты детей

Одной из точек притяжения стал сквер им. Сенчихина

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ празднуют День защиты детей

Сегодня, первого июня, во всех районах Улан-Удэ проходят детские праздники. Одновременно с городскими мероприятиями на своих избирательных округах праздники проводят депутаты Горсовета. В мкр. Шишковка для детей организовал праздник в сквере им. Сенчихина депутат Горсовета Вадим Бредний.

Праздник стартовал в 12.00. К этому времени в сквере собралось много горожан, детей, а также тех людей, кто придал происходящему атмосферу веселья.

Люди сосредоточились вокруг сцены – здесь приветствовал собравшихся Вадим Бредний, а потом выступали дети с различными концертными номерами.

- Для нас проведение Дня защиты детей в сквере им.Сенчихина стало уже доброй традицией. В течение года также проводим здесь разные праздники – 1 сентября, 9 мая, на Новый год ставим елочку. Приходят выступать дети из близлежащих детсадов, школ. Можно сказать, дети сам участвуют в организации своего праздника – танцуют, поют песни. А мы проводим конкурсы, ведь дети любят побороться за призы, - рассказал Вадим Бредний и пожелал детям веселиться от всей души. - Желаю вам, чтобы это лето было особенным, чтобы вы набрались сил, энергии, солнечного тепла, хорошо отдохнули и окрепли. Впереди у вас целых три месяца каникул. Участвуйте в викторинах, конкурсах. Здесь будет весело!

На празднике было действительно весело. Дети с удовольствием фотографировались с плюшевой Чебурашкой, которая была просто нарасхват, занимали очередь на бесплатный аквагрим, угощались мороженым и сахарной ватой – сладости также раздавались бесплатно.

шары.jpg

Восторг вызвало и шоу мыльных пузырей – дети пытались поймать прозрачные пузырьки, прикоснуться к ним.

- Каждый год Вадим Витальевич устраивает 1 июня праздник. Мы живем недалеко и часто ходим в сквер гулять. Здесь на каждые памятные даты бывают какие-то развлечения, раздают мороженое, сладости, - говорит Ольга, пришедшая на день защиты детей с двумя малышами.чебурашка.jpg

День защиты детей Вадим Бредний проводит в сквере ежегодно, начиная с 2015 года. Исключением стал только период пандемии коронавируса.

На сцену, между тем, после приветствия депутата начали выходить дети.

Наше внимание привлекла одна из участниц праздника семилетняя Лиза – родители нарядили девочку в красивое пышное платье персикового цвета, сделали красивую прическу.

- Сегодня я спою песенки «Аист на крыше» и «Сосед». Петь учусь в кружке вокала, а еще хожу на фигурное катание, - рассказала маленькая артистка.

грим.jpg

Многие горожане приехали в сквер специально, хотя и живут далеко. Так, одна из горожанок приехала на праздник из мкр.Дивизионный вместе со своей маленькой дочкой. Женщина призналась, что впервые приехала в сквер им.Сенчихина.

Пожилая пара – Татьяна и Виталий приехали из мкр. Машзавод, чтобы поболеть за свою пятилетнюю внучку, которая выступает на празднике.

- Айлана у нас очень любит танцевать. Наша дочь с мужем живет здесь, на Шишковке, а мы приехали, чтобы увидеть выступление нашей внучки, - говорят пенсионеры.

Напомним, сегодня во всех парках Улан-Удэ проходят мастер-классы, работают аниматоры, проходят конкурсы детских рисунков и прочие развлечения.


Фото: "Номер один"

Теги
дети праздник депутаты сквер

Все новости

В Улан-Удэ школьники сходили в театр и выиграли поездку в Санкт-Петербург
01.06.2023 в 17:59
В Улан-Удэ празднуют День защиты детей
01.06.2023 в 17:37
Олег Юмов: «Бурятии больше, чем 100 лет»
01.06.2023 в 17:25
Цветы для девушки по имени Ангелина. Советы от Флорист.ру
01.06.2023 в 17:20
В Улан-Удэ женщина нашла чьи-то оторванные конечности
01.06.2023 в 17:15
В Бурятии ускорилось строительство туркомплекса «Грин Флоу Байкал»
01.06.2023 в 17:05
МегаФон стал партнером финансовой платформы Банки.ру
01.06.2023 в 16:52
В Бурятии объяснили причину участившихся встреч с медведями
01.06.2023 в 16:33
В Улан-Удэ состоялся праздник для особенных детей
01.06.2023 в 16:26
На площади Советов в Улан-Удэ горожане смогут отведать плов и шашлыки
01.06.2023 в 16:11
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
Олег Юмов: «Бурятии больше, чем 100 лет»
Более 2000 артистов расскажут об истории республики от гуннов до наших дней
01.06.2023 в 17:25
Цветы для девушки по имени Ангелина. Советы от Флорист.ру
Как выбрать цветы или букет для девушки по имени Ангелина?
01.06.2023 в 17:20
В Бурятии ускорилось строительство туркомплекса «Грин Флоу Байкал»
Финансирование корпорации «Туризм. РФ» и меры господдержки стали переломной точкой


01.06.2023 в 17:05
В Бурятии объяснили причину участившихся встреч с медведями
Бурприроднадзор: «Сейчас у медведей идёт гон»
01.06.2023 в 16:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru