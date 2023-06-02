Общество 02.06.2023 в 09:36

В Улан-Удэ университет слишком вольно распоряжался имуществом

Вуз передал бизнесмену федеральное помещение без разрешения собственника
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ университет слишком вольно распоряжался имуществом
Прокуратура Бурятии выявила нарушения закона в работе Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления.

«Установлено, что федеральное имущество, закрепленное за университетом на праве оперативного управления, предоставлено в пользование индивидуальному предпринимателю в нарушение закона. В связи с этим прокурор внес ректору учебного заведения представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к получению согласия собственника на распоряжение имуществом», - рассказали в надзорном ведомстве.

По постановлению прокурора должностное лицо университета привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ (распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

Также к административной ответственности привлечен и индивидуальный предприниматель. За использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов он оштрафован на 2 тыс. рублей.

Фото: «Номер один»
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