В Улан-Удэ университет слишком вольно распоряжался имуществом

Прокуратура Бурятии выявила нарушения закона в работе Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления.«Установлено, что федеральное имущество, закрепленное за университетом на праве оперативного управления, предоставлено в пользование индивидуальному предпринимателю в нарушение закона. В связи с этим прокурор внес ректору учебного заведения представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к получению согласия собственника на распоряжение имуществом», - рассказали в надзорном ведомстве.По постановлению прокурора должностное лицо университета привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ (распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.Также к административной ответственности привлечен и индивидуальный предприниматель. За использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов он оштрафован на 2 тыс. рублей.Фото: «Номер один»