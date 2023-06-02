Общество 02.06.2023 в 10:40

В Улан-Удэ улицу украсили липой и рябиной

Всего этой весной и летом высадят порядка 3300 деревьев
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ улицу украсили липой и рябиной

В столице Бурятии продолжают высаживать крупные саженцы деревьев. Новые посадки появились по улице Сахьяновой – там высадили липу и рябину, рассказали в комитете городского хозяйства.  

Как сообщал «Номер один», всего этой весной и в начале лета в городе высадят более 3300 саженцев яблони, калины, клена Гиннала, смородины двуиглой, дерена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, березы, серебристого тополя, боярышника и других. Еще этим летом посадят цветы на площади более 8 тысяч кв. м. В Улан-Удэ также появится больше территорий с газоном - им покроют 10 тысяч кв. м.

«Часть этих саженцев - с площадки муниципального питомника для выращивания зеленых насаждений, которую открыли летом прошлого года впервые с советских времен для экономии бюджетных средств и решения проблемы недостатка качественных саженцев для озеленения города»,

- поясняет директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
Фото: администрация Улан-Удэ
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