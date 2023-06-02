В Бурятии в День защиты детей наградили трех детей-героев

В День защиты детей по всей стране чествовали детей-героев – тех, кто проявил неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришел на помощь людям или преодолел трудные жизненные ситуации, всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с 2013 года.Глава Бурятии Алексей Цыденов в День защиты детей наградил лауреатов инициативы «Горячее сердце - 2023»: Тимура Шалдушкеева, Анну Баранову, Светлану Ангаскиеву, сообщили в пресс-службе правительства республики.В 2022 году в оргкомитет инициативы поступило 1080 представлений. В почётную книгу «Горячее сердце» 2023 года включены 140 историй, в том числе о трех подростках из Бурятии.Смело и решительно действовать в экстремальных ситуациях может далеко не каждый. А благодаря находчивости и отваге Тимура Шалдушкеева были спасены две девушки. Родное село Тимура Зун-Мурино расположено по берегам реки с тем же названием. В погожий летний день на реке было много отдыхающих. Тимур купался с надувным кругом недалеко от берега. Вдруг мальчик заметил, что две девушки – Арина и Таня – заплыли на глубину, бьют руками по воде с криками «Помогите, тонем!».Взрослые, которые в это время находились на берегу, никак не отреагировали на эти призывы. По-видимому, все посчитали, что девушки просто дурачатся. Тогда Тимур схватил свой надувной круг и поспешил на помощь. Подплыв к девушкам, мальчик дал им возможность уцепиться за круг и с его помощью выбраться на безопасное место. Тимур сильно рисковал: сам-то он плавает не очень хорошо, но об этом он в те минуты не думал – жизни людей важнее!Погожим июльским днём 2020 года на берегу бухты Монахово в Чивыркуйском заливе озера Байкал расположились две женщины и трое ребятишек. 10-летняя Арина вошла в воду и стала плавать вблизи берега, опираясь на надувную подушку. Погода стояла ветреная, подушка из рук девочки выскользнула, и её понесло от берега. Арина сделала несколько шагов за подушкой и потеряла опору – девочка не заметила, что шагнула на глубину. Арина несколько раз выныривала, но была так перепугана, что никак не могла позвать на помощь.Девочку уже отнесло далеко от берега, когда её старшая сестра Анна заметила, что случилась беда. Она прыгнула в воду, доплыла до сестры и вытянула её за руки, удерживала над водой. Потом Анна доплыла с Ариной до берега, там девочки уже были в безопасности. Анна Баранова хорошо плавает, уверенно держится на воде, благодаря её грамотным и самоотверженным действиям удалось избежать трагедии.В тот вечер, 8 сентября 2022 года, 15-летняя Светлана Ангаскиева вернулась домой в десятом часу. Заходя в дом, она почувствовала едва уловимый запах дыма. Перед сном Света решила выйти на улицу ещё раз, открыла дверь и почувствовала, что запах гари усилился. Девушка пригляделась – дым шёл от летнего домика на соседнем участке.Света бросилась к соседям, там она услышала крики о помощи. Девушка вошла в сарайчик, но в дыму ничего невозможно было разобрать. Света включила фонарик и увидела забившуюся в угол соседку-пенсионерку. Светлана подхватила женщину под руки и вывела её на свежий воздух. Пенсионерка была очень напугана, сильно кашляла, но её жизнь была уже вне опасности. Девушка вызвала пожарных, а пока они добирались, схватила ведро и начала тушить горящий домик сама. Прибывшие спасатели полностью ликвидировали пожар. Благодаря бдительности и смелости Светланы Ангаскиевой трагедии удалось избежать.. Конкурс проводится в память о сопредседателе Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Василии Семёновиче Лановом, Народном артисте СССР, Герое Труда РФ.Победители из Бурятии по выразительному чтению наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны:1.Тулохонова Арюна Андреевна;2.Ирматов Павел Тимурович;3.Цыренов Элбэг Баирович;4.Есипенко Василиса Дмитриевна;5.Сангадиева Вячеслава Тимуровна;6.Потёмкина Анна Артёмовна;7.Галсанов Эрдэни Доржиевич;8.Рожкова Марианна Эдуардовна;9.Шичкин Григорий Артемович;10.Скосырская Александра Геннадьевна;11.Елизов Дмитрий Владимирович.Фото: egov-buryatia.ru