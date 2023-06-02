Общество 02.06.2023 в 11:48

В Бурятии построят Центр культурного развития

Объект площадью почти 1500 кв. м появится в городе Бабушкин
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии построят Центр культурного развития
Госэкспертиза Бурятии одобрила проектную документацию на строительство Центра культурного развития в городе Бабушкин. Как сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии (УКС), новое здание современного облика не только украсит город, но и сделает повседневную жизнь его жителей более комфортной, удобной и гармоничной.

Как рассказали в УКСе, в городе Бабушкин дом культуры находится в приспособленном помещении, а библиотека – в здании местной администрации. Поэтому строительство нового здания Центра культурного развития – самый ожидаемый и востребованный объект. Он позволит на современном уровне обеспечить культурный досуг жителей, проведение городских праздников и торжественных мероприятий.

Объект будет построен в центре города на ул. Комсомольская.

«Проектировщикам удалось в одном объеме скомпоновать все помещения. Замечания, выставленные экспертами в ходе проведения экспертизы, были устранены, а проектные решения доработаны. В итоге проектная документация соответствует техническим условиям, градостроительному плану и требованиям технических регламентов. А реализация этого проекта отвечает приоритетам государственной политики и реально поможет развитию города Бабушкин», - рассказал начальник Госэкспертизы Бурятии Николай Рузавин.

Выразительность зданию Центра культуры придаст симметричное расположение остекленных и глухих участков стен, гармоничное цветовое решение в «сдержанных» тонах, продуманные пропорции.

По проекту центром планировки здания стал зрительный зал на 200 мест с эстрадой, к которому примыкают гримерные, служебные, подсобные и технические помещения. Кроме того, в здании предусмотрены конференц-зал, библиотека с абонентским и читальным залами, помещения универсального назначения для проведения занятий, лекций, кружков.

Общая площадь здания составит почти 1500 кв. м.

Фото: УКС Бурятии
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