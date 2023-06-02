Общество 02.06.2023 в 12:04

Монголы продвигают хунну-рок через почту

Выпущена почтовая марка в честь рок-группы The Hu
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Текст: Номер один
Монголы продвигают хунну-рок через почту
Церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь монгольской рок-группы The Hu прошла в Улан-Баторе в музее «Чингисхан», сообщает МОНЦАМЭ.

С 2008 года группа The Hu готовилась к своей музыкальной деятельности, демонстрирующей историю Монголии, образ жизни, передаваемый из поколения в поколение, и уникальное наследие Монголии, которое призывает к любви и защите Матери-Земли. Группа начала выступать через два года после своего основания в 2016 году. Стиль «хунну-рок», созданный группой, известен во всем мире и имеет тысячи поклонников.

Памятная марка с новой тематикой выпущена для популяризации рок-группы по всему миру.

По словам продюсера группы Дашдондога Баярмагнай, стиль «хунну-рок» группы The Hu вошел в число сильнейших мировых направлений рок-музыки. В 2019 году группа была удостоена высшей государственной награды - ордена «Чингисхан» первой степени, а ранее в честь рок-группы казначейство Центрального банка Монголии выпустило памятную монету.

«Мы чрезвычайно рады быть увековеченными на почтовой марке. На ней изображены четыре силы природы - молния, огонь, вода и ветер - вместе с музыкальными инструментами группы The Hu, символизирующими вечное распространение мира и добра по всему миру», - сказал Дашдондог.

На церемонии присутствовали руководство компании «Почта Монголии» и любители почтовых марок.

Фото: montsame.mn
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