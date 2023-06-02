Общество 02.06.2023 в 12:18

В Бурятии пройдут дожди и грозы

Синоптики поделились, какая погода ждет жителей на выходных
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пройдут дожди и грозы

В ближайшие выходные жителям следует одеться потеплее и взять с собой зонты. Бурятский гидрометцентр сообщает, что завтра, 3 июня, в Улан-Удэ днем пройдет дождь. Температура будет +16, +18 градусов, ветер северо-западный 8-18 м/с. Ночью – погода без осадков, слабый ветер, температура 6-8 градусов выше нуля.

В целом, по республике 3 июня ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы, а утром некоторые районы окутает туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах до 18 м/с. Температура ночью +3,+8 градусов, по северу и юго-западу до 0, -3 градусов. Днем воздух прогреется до +12, +17 градусов, по юго-западу и северу до +18, +23 тепла.

В воскресенье, 4 июня, сохранится такая же погода. Ветер северо-западный 4-9 м\с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по северу опустится до 0, -3 градусов. Днем температура составит +18, +23 градуса, местами до +12, +17.

5 июня прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах до 15-19 м/с. Ночью температура составит +7, +12 градусов, местами опустится до 0. Днем станет теплее – до +21, +26 градусов тепла, местами +12, +17 градусов.


Фото: Номер один

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