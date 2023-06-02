Генконсул КНР: «Бурятия имеет очень древнюю историю сотрудничества с Китаем»

В Улан-Удэ сегодня с рабочим визитом прибыл Генеральный консул Китайской Народной Республики в Иркутске Ли Хай. Состоялась его встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Господин Ли Хай поздравил жителей Бурятии со столетним юбилеем республики. И выразил готовность реализовывать на региональном уровне все договоренности лидеров двух стран.«Хочу поздравить вас с этой значимой датой – со столетием республики. Мы знаем, что ваша республика имеет очень древнюю историю сотрудничества с Китаем, мы сохраняем тесные контакты. Это очень радует нас. Нынешняя международная обстановка непростая. Западные страны не хотят давать покоя нашему миру. Но китайско-российские отношения выдержали все эти испытания. И они становятся всё прочнее и прочнее, крепче и крепче. Это благодаря совместному стратегическому, четкому руководству нашими странами двух лидеров. В марте господин Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию. Это первая страна, которую он посещал после того, как был переизбран председателем КНР. И ровно 10 лет тому назад, когда был впервые избран, так же выбрал Россию первой страной для посещения. Это говорит об очень высоком уровне российско-китайских отношений, крепкой дружбе между господином Си Цзиньпином и господином Владимиром Путиным. Они определили четкий путь развития наших отношений. И на региональном уровне мы с вами должны реализовать полностью те договоренности, которые были достигнуты во время их встречи. Укреплять развивать и российско-китайские отношения – это общее желание народов наших стран», - отметил Ли Хай.«Надо отметить взвешенную позицию Китая по специальной военной операции. Россия сейчас, по сути, защищает весь справедливый миропорядок, когда, по факту, сложился многополярный мир. И та позиция, которую занял Китай и другие страны мира, за исключением Европы и Америки, показывает, что мир многополярен. И мир хочет правды. Он хочет справедливых отношений, а не одного гегемона на весь мир. Исходя из того, что США и Европа вместе – это всего лишь 10% населения Земли, то правда победит. Как бы ни складывалась ситуация, Россия в очередной раз победит. Вся история России этому учит. И никто мешать развитию взаимоотношений России и Китая не будет», - подчеркнул Алексей Цыденов.Стороны обсудили перспективные направления дальнейшей совместной работы. В частности, взаимодействие в сфере образования и развития туристических маршрутов.Фото: egov-buryatia.ru